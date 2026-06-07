La serata della Stoiximan GBL propone il grande classico del basket greco: Olympiakos-Panathinaikos, sfida valida per la finale playoff del campionato greco, serie al meglio delle cinque partite. L’appuntamento è fissato per lunedì 8 giugno alle ore 20:00, in una gara che mette di fronte le due squadre più prestigiose del Paese nella lotta per il titolo nazionale. PER VEDERE TUTTO IL BASKET IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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L’Olympiakos punta a sfruttare il fattore campo e la qualità del proprio roster per conquistare un successo fondamentale in una serie che si preannuncia equilibratissima.

Il Panathinaikos, dal canto suo, arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di confermare il proprio valore e di compiere un altro passo verso il titolo, forte di una squadra ricca di talento ed esperienza internazionale.

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Il momento delle due squadre

L’Olympiakos arriva alla finale dopo un percorso molto convincente nei playoff e cercherà di sfruttare intensità difensiva e profondità del roster per prendere il controllo della serie.

Il Panathinaikos punta invece sulla qualità dei propri uomini migliori e sull’esperienza maturata nelle grandi sfide per conquistare un successo pesantissimo nella corsa al titolo greco.

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