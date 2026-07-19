La Allsvenskan svedese propone la sfida tra Örgryte-Djurgården, valida per il turno 13 di campionato e in programma lunedì 20 luglio alle ore 19:00. Un confronto tra due squadre con obiettivi molto diversi: l’Örgryte occupa il quindicesimo posto con 9 punti ed è in piena lotta per la salvezza, mentre il Djurgården è quinto a quota 19 e punta a rimanere agganciato alle posizioni valide per le competizioni europee.

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L'Örgryte cerca punti fondamentali per la salvezza

L’

arriva alla sfida con la necessità di interrompere un cammino complicato. I 9 punti conquistati nelle prime dodici giornate valgono il quindicesimo posto e rendono fondamentale ottenere risultati positivi per uscire dalla zona calda della classifica.

Davanti ai propri tifosi servirà una prestazione di grande intensità contro una delle squadre più attrezzate del campionato. La compattezza difensiva e la capacità di sfruttare le occasioni saranno elementi decisivi.

Il Djurgården vuole restare nelle zone alte

Il

si presenta all'appuntamento da quinto in classifica con 19 punti e con l'obiettivo di restare in corsa per i posti europei. La formazione ospite ha mostrato qualità e continuità nel corso della stagione e punta a sfruttare questa trasferta per conquistare altri tre punti.

Una vittoria permetterebbe al Djurgården di mantenere il passo delle dirette concorrenti e continuare a inseguire le prime posizioni della graduatoria.

Il momento delle due squadre

L’

ha bisogno di una svolta e vede nella gara casalinga un'opportunità per rilanciare le proprie ambizioni di salvezza. Contro un avversario di alto livello servirà una partita praticamente perfetta.

Il Djurgården, invece, parte con i favori del pronostico ma dovrà affrontare una squadra affamata di punti. La gestione della gara e la capacità di concretizzare le occasioni create potrebbero fare la differenza.

Le probabili formazioni di Örgryte-Djurgården

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambe le squadre dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per una sfida importante nella corsa ai rispettivi obiettivi stagionali.

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