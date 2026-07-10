La Allsvenskan svedese propone la sfida tra Örgryte-Häcken, valida per il turno 12 di campionato e in programma sabato 11 luglio alle ore 17:30. Un match con valori di classifica differenti: l’Örgryte occupa l’ultima posizione con 6 punti e cerca punti fondamentali per risalire, mentre l’Häcken è terzo a quota 20 e vuole continuare a rimanere nelle zone alte della graduatoria.

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L'Örgryte cerca la svolta in campionato

L’

sta vivendo un avvio di stagione complicato e con appena 6 punti occupa il sedicesimo posto in classifica. La squadra di casa ha bisogno di una reazione per provare ad abbandonare l’ultima posizione e invertire un trend negativo.

La sfida contro una delle formazioni più competitive del campionato rappresenta un ostacolo importante, ma anche un’opportunità per conquistare fiducia e provare a rilanciarsi davanti ai propri tifosi.

L'Häcken vuole restare in zona alta

L’

arriva invece da protagonista, forte del terzo posto con 20 punti. La squadra ospite vuole continuare a viaggiare nelle zone nobili dell’Allsvenskan e non perdere terreno dalla vetta.

Grazie a una rosa di qualità e a una maggiore continuità di risultati, l’Häcken punta a sfruttare il divario in classifica per conquistare tre punti preziosi anche lontano da casa.

Il momento delle due squadre

L’

sa di dover affrontare una gara quasi perfetta per riuscire a fermare un avversario di questo livello. La solidità difensiva e la capacità di sfruttare le occasioni saranno elementi fondamentali per provare a ottenere un risultato positivo.

L’Häcken invece parte con i favori del pronostico e vuole confermare le proprie ambizioni. Una vittoria permetterebbe alla squadra di restare stabilmente nel gruppo di testa e aumentare la pressione sulle rivali.

Le probabili formazioni di Örgryte-Häcken

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d’inizio. Entrambe le squadre dovrebbero affidarsi agli uomini migliori a disposizione per una sfida con obiettivi molto diversi ma con punti importanti in palio.

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