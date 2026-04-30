Stagione positiva per entrambe: l'Osasuna grazie al successo col Siviglia ha blindato la salvezza e ora sogna l'Europa; il Barcellona è ad un passo dal laurearsi Campione di Spagna, ma dovrà espugnare Pamplona e sperare in un passo falso del Real Madrid. Guarda ora Osasuna-Barcellona GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Osasuna

Qui Barcellona

L’arriva a questa partita dopo una vittoria pesantissima ottenuta all’ultimo respiro contro il Siviglia. Sotto nel punteggio fino al 70’, la squadra di Lisci ha ribaltato tutto nel finale grazie ai gol di Garcia e soprattutto di Catena al 98’, conquistando tre punti che hanno praticamente blindato la salvezza. Con 42 punti in classifica e il nono posto attuale, il club di Pamplona guarda adesso con interesse anche alla zona europea, distante appena due lunghezze

Il Barcellona invece arriva con il titolo praticamente in tasca. Il successo per 0-2 sul campo del Getafe, firmato da Fermin e Ferran Torres, ha ulteriormente aumentato il vantaggio sul Real Madrid, portando i blaugrana a +11 e avvicinando in maniera definitiva la conquista della Liga.

La squadra di Flick attraversa uno dei momenti migliori della stagione, con nove vittorie consecutive in campionato e una continuità impressionante sia sul piano del gioco che dei risultati.

Osasuna-Barcellona, probabili formazioni

(4-2-3-1): Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Galan; Moncayola, Torro; Garcia, Oroz, Munoz; Budimir.

Barcelona (4-2-3-1): J.Garcia; Araujo, Cubarsi, Martin, Cancelo; Pedri, Gavi; Rashford, Olmo, Fermin; Ferran.

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