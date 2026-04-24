Partita da leggere con attenzione più che da spettacolo: Ospitaletto-Novara, in programma sabato 25 aprile 2026 alle ore 20:30 allo stadio Gino Corioni, è una sfida che si gioca tutta sugli equilibri e sugli episodi. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI OSPITALETTO-NOVARA SU BET365

Dove vedere Ospitaletto-Novara in diretta TV ed in streaming LIVE

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Il momento delle due squadre

Momento delle due squadre

L’Ospitaletto arriva a questa sfida con un’identità molto chiara, costruita soprattutto tra le mura amiche. In casa la squadra lombarda riesce a esprimere il meglio del proprio calcio: ritmo controllato, linee compatte e grande attenzione alle distanze tra i reparti. Non è una formazione che cerca di dominare in maniera aggressiva, ma preferisce gestire i momenti della partita, aspettando l’occasione giusta per colpire. Quello che colpisce è la continuità nella fase difensiva: pochi spazi concessi, marcature ordinate e una struttura che difficilmente si disunisce. Questo permette all’Ospitaletto di restare sempre dentro la partita, anche quando non riesce a creare molto in fase offensiva. Il limite, se vogliamo, è proprio nella produzione offensiva: quando la gara si blocca, manca a volte la giocata che rompe l’equilibrio.

Dall’altra parte, il Novara si presenta con un approccio quasi speculare, ma leggermente più orientato alla fase di non possesso. In trasferta la squadra tende ad abbassare il baricentro, lavorando molto sulle coperture preventive e sulla compattezza tra difesa e centrocampo. È una squadra che accetta di non avere il controllo del gioco pur di restare ordinata. Questa scelta tattica porta spesso a partite bloccate, con poche occasioni e grande equilibrio. Il Novara, infatti, è abituato a giocarsi i match su dettagli: una ripartenza, una palla inattiva, un errore avversario. Non ha bisogno di creare tanto per essere pericoloso, ma deve essere estremamente efficiente quando si presenta l’occasione.

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