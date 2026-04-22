Ospitaletto più equilibrato e continuo, Novara meno stabile ma con margini di reazione

Stefano Sorce 22 aprile - 11:52

Equilibri sottili e voglia di chiudere senza rimpianti. Sabato 25 aprile 2026, alle ore 20:00, l’Ospitaletto Franciacorta ospita il Novara in una sfida che chiude il campionato e mette in palio soprattutto orgoglio e credibilità. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI OSPITALETTO-NOVARA SU BET365

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L’Ospitaletto arriva con una base più solida. Non ha fatto una stagione dominante, ma ha mantenuto una certa identità e, soprattutto in casa, riesce a essere ordinato e difficile da affrontare. Il rendimento recente non è stato perfetto, ma la squadra ha dato segnali di equilibrio e capacità di restare dentro le partite.

Il Novara, invece, ha vissuto un finale più complicato. Le difficoltà nel trovare continuità si sono viste sia nei risultati che nell’atteggiamento. Quando la squadra perde sicurezza, fatica a reagire, e questo ha inciso nel rendimento complessivo. Servirà una prova diversa, più compatta e concreta.