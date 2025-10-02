Oster-Halmstad, dove vedere la partita in streaming TV e diretta LIVE

Entrambe le squadre sono pronte a sfidarsi: i padroni di casa sono in difficoltà, ma cercheranno di sovvertire i pronostici per conquistare i punti contro i ben più quotati ospiti

Il momento delle due squadre — Buon momento di forma per l'Halmstad, reduce da tre risultati utili consecutivi che hanno portato un po’ più di tranquillità all'ambiente. La dodicesima posizione in classifica può permettere ora una gestione più ragionata e un approccio diverso ai prossimi match, senza cercare di interrompere questo momento positivo. L'Oster è invece alla disperata ricerca di punti, perché l'attuale terz'ultima posizione a quota 22 impone di fare risultato onde evitare di compromettere ancor di più la delicata situazione attuale.

Le probabili formazioni di Oster-Halmstad — Oster (4-5-1): Wallinder,Varmanen, Mattis, Gyamfi, Olsson, Uddenas, Soderberg, Ask, Suhonen, Ljung, Aliev. Allenatore: Roberth Bjorkensjo

Halmstad (5-4-1): Erlandsson, Boman, Gregor, Schyberg, Kurtulus, Kaib, Granath, Allansson, Ascone, Arvidssin, Yeboah. Allenatore: Johan Lindholm