Entra nel vivo il campionato rumeno con un palinsesto ricco di match decisivi: i padroni di casa partono favoriti, ospiti chiamati all'impresa

Carmine Panarella 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 14:02)

Anche nel mese di ottobre ci sono tante gare che si giocano nel campionato rumeno. Lunedì 6 ottobre alle ore 16:30 si gioca la gara tra Otelul Galati e Metaloglobus, che può risultare decisiva per gli obiettivi di entrambi i club. I tre punti in questa partita potrebbero dare una decisa svolta alla stagione, perché la situazione in classifica di entrambi i club non è rosea. Con Bet365 puoi seguire Otelul Galati-Metaloglobus GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Otelul Galati-Metaloglobus in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida del campionato rumeno direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Otelul Galati-Metaloglobus in diretta live. Il match, in programma lunedì 6 ottobre alle ore 16:30 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi.

Il momento delle due squadre — Situazione a dir poco drammatica per il Metaloglobus, ultimo in classifica con soli tre punti conquistati in undici partite: sono ben 23 i gol subiti per quella che è la peggior difesa del campionato. Urge un cambio di direzione per sperare di risalire la china e tornare a inseguire posizioni meno preoccupanti. Situazione leggermente migliore per i padroni di casa, infatti l'Otelul Galati è a quota tredici punti e punta alla vittoria interna per allontanarsi ancor di più dalle zone basse del tabellone.

Le probabili formazioni di Otelul Galati-Metaloglobus — Otelul Galati (4-2-3-1): Dur-Bozoanca, Zhelev, Ziluvic, Soriano, Conrado, Lameira, Paulo, Sandu, Nuno, Andrezinho, Fernandes. Allenatore: Laszlo Balint

Metaloglobus (4-4-2): Nedelcovici, Pasagic, Caramalau, Achim, Kouadio, Zakir, Ubbink, Sabater, Irimia, Hadzic, Huiban. Allenatore: Mihai Teja