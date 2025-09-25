Oviedo-Barcellona, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

La squadra di Paunovic, ultima in classifica con 3 punti e un solo gol segnato in 5 partite, cerca punti salvezza contro un Barça in forma eccellente, secondo con 13 punti e il miglior attacco del campionato

Stefano Sorce 25 settembre - 01:04

Giovedì 25 settembre alle 21:30 il Real Oviedo ospita il Barcellona allo stadio Carlos Tartiere, nel match valido per la sesta giornata della Liga EA Sports. Una sfida che mette di fronte la neopromossa Oviedo, alla ricerca di punti salvezza, e il Barça di Hansi Flick, in piena corsa per il titolo e reduce da un netto successo sul Getafe.Vuoi vivere l’atmosfera della Liga come se fossi sugli spalti? Con Bet365 puoi seguire Oviedo-BarcellonaGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Continua a leggere l'articolo per scoprire come è possibile farlo.

Dove vedere Oviedo-Barcellona in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta di Oviedo-Barcellona è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Liga direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Oviedo-Barcellona in diretta live. Il match, in programma giovedì 25 settembre alle ore 21.30 sarà visibile anche su DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky).

Il momento delle due squadre — Il Real Oviedo, guidato da Paunovic, arriva alla partita dopo una sconfitta di misura per 1-0 contro l’Elche. La squadra ha mostrato buona organizzazione e voglia, ma la precisione sotto porta continua a mancare: solo 1 gol segnato in 5 partite, con 4 sconfitte e nessun pareggio, e una media gol di 0,2 a partita contro 1,6 subiti. In classifica l’Oviedo è 17° con 3 punti, e dovrà affrontare una vera e propria impresa per ottenere punti contro il Barça.

Il Barcellona, invece, conferma il momento positivo: dopo aver asfaltato il Getafe per 3-0 con la doppietta di Ferran Torres e il gol di Dani Olmo, la squadra catalana è 2° con 13 punti, frutto di 4 vittorie e 1 pareggio. I blaugrana vantano il miglior attacco della Liga con 16 gol segnati e una difesa solida, seppur a volte esposta per il pressing alto adottato da Flick.

Le probabili formazioni di Oviedo-Barcellona — Real Oviedo (4-2-3-1): Escandell; Vidal, Calvo, Carmo, Alhassane; Dendoncker, Sibo; Hassan, Ilic, Brekalo; Vinas. Allenatore: Paunovic.

Barcellona (4-2-3-1): J. Garcia; Kounde, Araujo, Christensen, Martin; Casado, De Jong; Raphinha, Olmo, Rashford; Ferran Torres. Allenatore: Flick.