La sfida NBA tra Pacers e Blazers si gioca alle ore 00:30 tra mercoledì 18 marzo e giovedì 19 marzo. I Pacers vogliono sfruttare il fattore campo per conquistare una vittoria importante e migliorare la propria posizione nella Eastern Conference, mentre i Blazers cercano un successo in trasferta per rafforzare il rendimento stagionale nella Western Conference.
La diretta streaming
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Come accedere allo streaming—
Il momento delle due squadre—
I Pacers proveranno a imporre ritmo offensivo e sfruttare il fattore campo per controllare la partita davanti al proprio pubblico.
I Blazers cercheranno di rispondere con intensità difensiva e gestione dei possessi, puntando a una prestazione solida per ottenere una vittoria importante in trasferta.
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