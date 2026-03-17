La sfida NBA tra Pacers e Blazers si gioca alle ore 00:30 tra mercoledì 18 marzo e giovedì 19 marzo. I Pacers vogliono sfruttare il fattore campo per conquistare una vittoria importante e migliorare la propria posizione nella Eastern Conference, mentre i Blazers cercano un successo in trasferta per rafforzare il rendimento stagionale nella Western Conference.

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