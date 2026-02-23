La notte NBA fa tappa alla Gainbridge Fieldhouse, dove gli Indiana Pacers ospitano i Philadelphia Sixers in una sfida tutta Eastern Conference dal peso specifico importante. Il match è in programma nella notte tra martedì 24 febbraio e mercoledì 25 febbraio alle ore 01:00 italiane, un appuntamento che può incidere in maniera significativa sugli equilibri della classifica.
La diretta di Pacers-Sixers è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, è possibile accedere allo streaming live della partita, oltre a un set completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori. Una soluzione ideale per seguire l’NBA comodamente da qualsiasi dispositivo, con Sisal, Lottomatica e Goldbet che garantiscono una copertura completa dell’evento.
Il momento delle due squadre—
Gli Indiana Pacers scendono in campo con l’obiettivo di sfruttare il fattore casa e imporre il proprio ritmo offensivo, cercando di costruire una prestazione solida contro un’avversaria diretta della Eastern Conference. La continuità difensiva sarà uno degli aspetti chiave per restare competitivi lungo tutti i 48 minuti.
I Philadelphia Sixers, dal canto loro, arrivano a Indianapolis con la volontà di confermare la propria solidità e portare a casa una vittoria pesante in trasferta. Una sfida che rappresenta un banco di prova importante per misurare ambizioni e consistenza nel cuore della stagione regolare.
