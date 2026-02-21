Paderborn-Hertha: dove vederla gratis in streaming

Scopri Paderborn–Hertha Berlino del 22 febbraio 2026 alle 13:30

Stefano Sorce 21 febbraio 2026 (modifica il 21 febbraio 2026 | 14:41)

Domenica 22 febbraio 2026 alle ore 13:30 la Home Deluxe Arena ospita una sfida importante per la corsa alle zone alte della 2. Bundesliga. Paderborn-Hertha Berlino arrivano separate da pochi punti e con obiettivi simili: consolidare la propria posizione in zona playoff e restare agganciate alla lotta promozione. Il Paderborn ha costruito gran parte della sua stagione sulla solidità interna, mentre l’Hertha vuole dare continuità alle prestazioni e migliorare il rendimento lontano da Berlino.

Dove vedere Paderborn-Hertha Berlino in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l'account l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Momento Paderborn — Il Paderborn arriva a questa sfida dopo un pareggio per 0-0 contro il Bochum, una gara equilibrata in cui la squadra ha mostrato buona organizzazione ma poca incisività offensiva. Nelle ultime settimane il rendimento è stato altalenante: solo 3 vittorie nelle ultime 10 partite, con 5 sconfitte e 2 pareggi. Nonostante questo, la squadra resta competitiva e continua a occupare una posizione importante in classifica, grazie soprattutto alla solidità costruita nella prima parte della stagione. Tra le mura amiche il Paderborn resta una squadra difficile da affrontare, capace di controllare il ritmo e creare occasioni soprattutto con Tigges e Michel. Tuttavia, la mancanza di continuità rappresenta un limite evidente, e servirà maggiore concretezza per restare agganciati alla zona playoff.

Momento Hertha Berlino — L’Hertha Berlino arriva invece da una sconfitta per 3-2 contro l’Hannover, una partita combattuta in cui la squadra ha mostrato buone qualità offensive ma anche alcune fragilità difensive. Nelle ultime 10 partite il bilancio è piuttosto equilibrato, con 3 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, segno di una squadra difficile da battere ma non sempre cinica. I berlinesi stanno costruendo la propria stagione sulla solidità e sulla qualità dei singoli, con giocatori come Reese e Cuisance capaci di fare la differenza. Tuttavia, il rendimento in trasferta resta un’incognita, e la sfida contro il Paderborn rappresenta un test importante per confermare le ambizioni di alta classifica.

Probabili formazioni di Paderborn-Hertha — Il Paderborn dovrebbe schierarsi con una difesa a tre guidata da Götze, Scheller e Sticker, chiamati a gestire sia la fase difensiva sia l’impostazione dal basso. Sugli esterni Curda e Obermair avranno un ruolo chiave, alternando copertura e spinta offensiva per allargare il gioco. In mezzo al campo Baur e Castañeda garantiranno equilibrio e costruzione, mentre sulla trequarti Michel e Klaas agiranno tra le linee per supportare Tigges, che sarà il terminale offensivo principale e il riferimento in area.

L’Hertha Berlino dovrebbe invece disporsi con una linea difensiva a quattro composta da Eitschberger, Gechter, Dárdai e Karbownik, con il compito di mantenere compattezza e limitare gli spazi. A centrocampo Seguin e Klemens avranno il compito di gestire il possesso e proteggere la difesa. Sulla trequarti agiranno Brekalo, Cuisance e Reese, tre giocatori tecnici e dinamici che supporteranno Schuler, punta centrale incaricata di finalizzare le azioni offensive.

Paderborn (3-4-2-1): Seimen; Götze, Scheller, Sticker; Curda, Baur, Castañeda, Obermair; Michel, Klaas; Tigges.

Hertha Berlino (4-2-3-1): Ernst; Eitschberger, Gechter, Dárdai, Karbownik; Seguin, Klemens; Brekalo, Cuisance, Reese; Schuler.

