Pafos-Apoel: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie A cipriota su Bet365

Vincenzo Bellino
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David Luiz sbarca a Cipro: l'accoglienza dei tifosi del Pafos

La sfida tra Pafos e APOEL chiude il Championship Round della Cyprus League con entrambe le squadre ormai senza particolari obiettivi di classifica. Proprio per questo potrebbe venir fuori una partita aperta e spettacolare, con ritmi meno tattici e maggiore libertà offensiva.

David Luiz, difensore del Pafos

Il Pafos arriva con risultati più convincenti nelle ultime uscite e proverà a sfruttare il fattore campo, mentre l’APOEL cerca di interrompere una serie negativa che ha rallentato il finale di stagione. Le premesse sono quelle di una gara equilibrata ma ricca di occasioni da gol. Guarda ora il match di Serie A cipriota GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Pafos-Apoel: probabili formazioni

Pafos (4-4-2): Gorter; Correia, Luckassen, David Luiz, Ioannou; Jaja, Sunjic, Pepe, Orsic; Dragomir, Quina. Allenatore: Ricardo Sa Pinto

APOEL (4-3-3): Michos; Nanu, Giannakou, Degenek, Meer; Dalcio, Antoniou, Kattirtzis; Tomas, Drazic, Mancini. Allenatore: Pablo Garcia

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