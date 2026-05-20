La sfida tra Pafos e APOEL chiude il Championship Round della Cyprus League con entrambe le squadre ormai senza particolari obiettivi di classifica. Proprio per questo potrebbe venir fuori una partita aperta e spettacolare, con ritmi meno tattici e maggiore libertà offensiva.

Il Pafos arriva con risultati più convincenti nelle ultime uscite e proverà a sfruttare il fattore campo, mentre l’APOEL cerca di interrompere una serie negativa che ha rallentato il finale di stagione. Le premesse sono quelle di una gara equilibrata ma ricca di occasioni da gol. Guarda ora il match di Serie A cipriota GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Pafos-Apoel: probabili formazioni

: Gorter; Correia, Luckassen, David Luiz, Ioannou; Jaja, Sunjic, Pepe, Orsic; Dragomir, Quina.: Ricardo Sa Pinto

APOEL (4-3-3): Michos; Nanu, Giannakou, Degenek, Meer; Dalcio, Antoniou, Kattirtzis; Tomas, Drazic, Mancini. Allenatore: Pablo Garcia

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