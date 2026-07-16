Il Pärnu Rannastaadion ospita il ritorno del primo turno di qualificazione di Conference League tra Paide e Hegelmann, una sfida che si preannuncia equilibrata dopo l'1-1 maturato nella gara d'andata in Lituania. Entrambe le formazioni si giocano l'accesso al turno successivo e ripartono da una situazione di perfetta parità, con i padroni di casa che potranno contare sul fattore campo per provare a conquistare la qualificazione. Il calcio d'inizio è fissato per giovedì 16 luglio alle ore 18:00. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI PAIDE-HEGELMANN CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA PAIDE ED HEGELMANN SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA

Qui Paide

Il Paide si presenta all'appuntamento forte di un buon momento di forma. La formazione estone occupa il quarto posto nella Premium Liiga con 32 punti ed è reduce da una serie positiva di sette partite senza sconfitte tra campionato e coppe. Dopo il prezioso pareggio ottenuto in trasferta all'andata, la squadra di Tarmo Kink punta a sfruttare il sostegno del proprio pubblico per centrare il passaggio del turno.

Qui Hegelmann

L'Hegelmann, invece, attraversa una fase più complicata. I lituani occupano il settimo posto nel campionato nazionale con 19 punti e non vincono da sei incontri consecutivi. L'1-1 dell'andata ha comunque mantenuto vive le speranze di qualificazione e la squadra cercherà di interrompere il momento negativo proprio nella sfida decisiva contro il Paide.

Probabili formazioni Paide-Hegelmann

: Jarju; Lilander, Victor Hugo, Baranov, Tur; Miller, Hoim, Daniel Cabral; Luts, Badamosi, Sohna.: Mika Laurikainen

Hegelmann (4-4-2): Bagdonavicius; Remeikis, Sadauskas, Isaac, Radonja; Kausinis, Armanavicius, Gouet, Duke; Wesley, Njoya. Allenatore: Mikel Aramburu Erneta

PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI PAIDE-HEGELMANN CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA PAIDE ED HEGELMANN SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA