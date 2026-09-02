Una squadra ha eliminato il Lecce, l'altra è riuscita addirittura a espugnare l'Olimpico contro la Lazio: Palermo-Mantova arriva al Renzo Barbera giovedì 3 settembre alle ore 18:00 con l'aria di una sfida di Serie B soltanto sulla carta. Nei sedicesimi di finale di Coppa Italia 2026/27 si incrociano infatti due formazioni partite fortissimo e capaci già nel turno precedente di mandare a casa avversarie della massima serie. In palio non c'è soltanto la qualificazione: chi riuscirà a superare questo ostacolo si regalerà un appuntamento decisamente più prestigioso, perché agli ottavi di finale ci sarà il Bologna. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Per i rosanero di Filippo Inzaghi è anche l'occasione per riportare il club tra le migliori sedici della competizione dopo una lunga assenza; il Mantova di Francesco Modesto, invece, arriva in Sicilia con la leggerezza pericolosa di chi ha già dimostrato di poter rovesciare qualsiasi pronostico. Prima del fischio d’inizio puoi controllare anche gli altri appuntamenti sportivi della giornata:SCOPRI GLI EVENTI IN DIRETTA DISPONIBILI SU GOLDBET, CONSULTA IL PROGRAMMA LIVE PROPOSTO DA LOTTOMATICA oppure DAI UNO SGUARDO AL PALINSESTO DI VINCITÙ PER VERIFICARE LE PARTITE DISPONIBILI.

Dove vedere Palermo-Mantova in TV e streaming

Palermo-Mantova si disputa giovedì 3 settembre 2026 alle ore 18:00 allo Stadio Renzo Barbera ed è valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2026/27. L'incontro sarà trasmesso in diretta TV e in chiaro su Italia 1, che seguirà la partita gratuitamente. Sarà possibile vedere Palermo-Mantova anche gratis in streaming attraverso Mediaset Infinity e SportMediaset, utilizzando computer, smartphone, tablet, smart TV e gli altri dispositivi compatibili.

La telecronaca sarà affidata a Massimo Callegari, affiancato da Emiliano Viviano al commento tecnico. La vincente della sfida del Barbera conquisterà l'accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove affronterà il Bologna.

PALERMO, ITALIA - 17 AGOSTO: Filippo Ranocchia del Palermo batte un calcio d’angolo durante la partita del primo turno di Coppa Italia tra Palermo FC e US Lecce, disputata allo Stadio Renzo Barbera il 17 agosto 2026 a Palermo, Italia. (Foto di Tullio M. Puglia/Getty Images)

Palermo, il Barbera può diventare un fattore

Il Palermo ha cominciato la nuova stagione dando immediatamente l'impressione di avere una rosa costruita per puntare in alto. La squadra di Filippo Inzaghi ha superato il primo ostacolo di Coppa Italia battendo 2-0 il Lecce al Renzo Barbera. Un risultato significativo non soltanto per la qualificazione, ma anche per il livello dell'avversaria eliminata. I rosanero hanno poi trasferito le sensazioni positive anche in campionato, iniziando la Serie B con risultati che hanno ulteriormente alimentato l'entusiasmo intorno alla squadra.

Inzaghi dispone soprattutto di numerose alternative offensive e questo può rappresentare un vantaggio importante in una gara inserita tra gli impegni di campionato. Il tecnico potrebbe cambiare alcuni interpreti senza stravolgere completamente la struttura della squadra. L'obiettivo principale della stagione resta naturalmente la promozione in Serie A, ma arrivati a questo punto anche la Coppa Italia comincia ad assumere un significato differente. Superare il Mantova vorrebbe dire entrare negli ottavi di finale e guadagnarsi una trasferta contro il Bologna.

C'è poi il fattore Barbera. Giocare davanti al proprio pubblico può diventare particolarmente importante contro un avversario che ha già dimostrato di non avere alcun timore quando deve affrontare una squadra teoricamente superiore. Anche la storia dei confronti diretti sorride ai siciliani: il Mantova non riesce a battere il Palermo da oltre sessant'anni. Un dato che naturalmente non deciderà la partita, ma che aggiunge un'altra curiosità a una sfida già ricca di motivi d'interesse.

Mantova, dopo la Lazio vietato chiamarla sorpresa

Se c'è una squadra che ha già lasciato un'impronta sulla propria Coppa Italia, quella è il Mantova. La formazione allenata da Francesco Modesto ha realizzato una delle imprese più importanti dei trentaduesimi andando a vincere 2-0 contro la Lazio allo Stadio Olimpico. Una qualificazione arrivata grazie alle reti segnate nel finale da Ruocco e Cajazzo, capaci di trasformare una partita già sorprendente in una serata destinata a rimanere tra i risultati più prestigiosi della storia recente del club lombardo.

Il successo di Roma non è però rimasto un episodio isolato. Il Mantova ha iniziato bene anche il campionato di Serie B, confermando di essere una squadra in fiducia e soprattutto difficile da affrontare quando riesce ad aumentare il ritmo della partita. Modesto ha costruito una formazione giovane, dinamica e poco incline ad aspettare passivamente l'avversario.

Ed è probabilmente questo l'aspetto che dovrà preoccupare maggiormente il Palermo. Dopo avere eliminato una squadra di Serie A in trasferta, i biancorossi possono presentarsi al Barbera senza l'obbligo di dover dimostrare qualcosa. La pressione sarà inevitabilmente maggiore sulle spalle dei padroni di casa. Il Mantova può quindi permettersi una partita coraggiosa, cercando di sfruttare soprattutto le transizioni e gli eventuali spazi lasciati dai rosanero.

ROMA, ITALIA - 16 AGOSTO: Francesco Ruocco del Mantova 1911 festeggia insieme ai compagni dopo aver segnato il gol del vantaggio durante la partita di Coppa Italia tra SS Lazio e Mantova 1911, disputata allo Stadio Olimpico il 16 agosto 2026 a Roma, Italia. (Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Le chiavi della partita

Il Palermo dovrebbe provare a prendere immediatamente il controllo del possesso, sfruttando soprattutto la qualità tecnica dei giocatori schierati tra centrocampo e trequarti. La formazione di Inzaghi ha le caratteristiche per costringere il Mantova ad abbassarsi, ma dovrà evitare di trasformare il possesso in una circolazione troppo lenta. È proprio quando può recuperare il pallone e ripartire che la squadra di Modesto rischia di diventare maggiormente pericolosa.

La vittoria contro la Lazio ha mostrato un Mantova capace di rimanere dentro la partita anche quando l'avversario sembra controllarla. Per questo motivo il Palermo dovrà avere pazienza senza perdere equilibrio. Un altro elemento importante potrebbe essere rappresentato dalle palle inattive. In una gara secca, nella quale entrambe potrebbero concedere qualcosa in meno rispetto a una normale partita di campionato, calci d'angolo e punizioni laterali possono diventare decisivi.

Palermo-Mantova: data, orario e canali