C'è un numero che racconta meglio di altri l'attesa che accompagna il prossimo impegno rosanero: dal 1964/65 il Palermo non vince le prime tre partite di un campionato. Palermo-Sampdoria, in programma lunedì 7 settembre 2026 alle 20:30 allo stadio Renzo Barbera, offre alla squadra di Filippo Inzaghi la possibilità di raggiungere proprio quel traguardo, davanti a un pubblico che si prepara a vivere uno degli appuntamenti più affascinanti dell'intera giornata di Serie B. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Di fronte ci saranno però due grandi piazze del calcio italiano che stanno attraversando momenti quasi opposti. Il Palermo viaggia a punteggio pieno, ha già superato anche l'impegno in Coppa Italia e può sfruttare un rendimento casalingo diventato impressionante nel corso del 2026. La Sampdoria ha invece raccolto appena un punto nelle prime due giornate e arriva in Sicilia con una rosa pesantemente condizionata dagli infortuni. Prima del calcio d’inizio puoi esplorare anche il resto della programmazione sportiva: GUARDA QUALI DIRETTE SONO PRESENTI SU GOLDBET, SCEGLI TRA GLI EVENTI LIVE PROPOSTI DA LOTTOMATICA oppure CONSULTA IL PALINSESTO DI VINCITÙ PER TROVARE L’APPUNTAMENTO DA SEGUIRE.

Dove vedere Palermo-Sampdoria in TV e streaming

Palermo-Sampdoria sarà trasmessa in diretta su DAZN. Il Monday Night del Barbera, valido per la terza giornata di Serie B, inizierà lunedì 7 settembre alle ore 20:30 e sarà disponibile integralmente sulla piattaforma. Tutte le 380 partite della Serie B 2026/27, oltre a playoff e playout, fanno parte dell'offerta DAZN. La partita potrà essere seguita anche in streaming tramite DAZN, utilizzando l'app sui dispositivi compatibili oppure accedendo al servizio da browser. La telecronaca di Palermo-Sampdoria sarà affidata a Edoardo Testoni.

PALERMO, ITALIA - 3 SETTEMBRE: Antonio Palumbo del Palermo trasforma un calcio di rigore segnando il secondo gol della sua squadra durante la partita di Coppa Italia tra Palermo FC e Mantova 1911, disputata allo Stadio Renzo Barbera il 3 settembre 2026 a Palermo, Italia. (Foto di Stringer/Getty Images)

Il momento del Palermo: il Barbera spinge, Inzaghi chiede continuità

Il Palermo si presenta al Monday Night con l'entusiasmo di chi non ha ancora lasciato punti per strada. Le prime due giornate hanno consegnato ai rosanero sei punti, ma soprattutto la sensazione di una squadra che possiede ancora margini importanti. Il 3-2 conquistato ad Arezzo ne è stato un esempio: una gara complicata, rimasta aperta fino alla fine e risolta dalla splendida conclusione di Augello, uno degli ex più attesi della sfida contro la Sampdoria. Vincere ancora avrebbe anche un significato storico. Il Palermo può infatti aprire un campionato con tre successi consecutivi per la prima volta dalla stagione 1964/65. A questo si aggiunge un rendimento al Barbera diventato impressionante nel corso del 2026, con dieci vittorie nelle ultime undici partite casalinghe. Numeri che alimentano l'entusiasmo, anche se Filippo Inzaghi sta provando a tenere l'attenzione esclusivamente sul presente.

La conferenza della vigilia è servita proprio a ribadire questo concetto. Il tecnico vuole vedere una squadra capace di dare continuità ai risultati, senza pretendere che a settembre il meccanismo sia già perfetto. La crescita deve passare attraverso le vittorie, ma anche attraverso la capacità di riconoscere i momenti delle partite e di non abbassare mai il livello dell'attenzione. Inzaghi ha dedicato parole importanti anche alla Sampdoria, rifiutando qualsiasi lettura basata esclusivamente sulla classifica. Il punto conquistato dai blucerchiati nelle prime due giornate non fotografa, secondo l'allenatore rosanero, il reale valore della squadra di Corradi. Con il recupero degli infortunati, la Samp può avere le qualità per frequentare le zone alte della Serie B: per questo al Barbera servirà un Palermo vicino alla propria versione migliore.

Tra i giocatori sui quali Inzaghi sta lavorando maggiormente c'è Dennis Johnsen. Il tecnico vede nel norvegese qualità tecniche di livello superiore e gli chiede soprattutto un salto nella concretezza. L'obiettivo è conservare fantasia e capacità nell'uno contro uno eliminando, però, alcune giocate rischiose nelle zone del campo in cui perdere il pallone può diventare pericoloso. Inzaghi si aspetta anche un contributo realizzativo importante: 10-12 gol rappresentano il traguardo indicato dall'allenatore.

Le possibilità sulla trequarti sono numerose. Strefezza sta rapidamente entrando nei meccanismi dopo il suo arrivo e ha già fatto intravedere ciò che può aggiungere in termini di qualità e imprevedibilità. Vavassori continua a guadagnarsi la fiducia dell'allenatore, mentre Palumbo e Hernani offrono due interpretazioni differenti della posizione centrale alle spalle della punta. È tornato inoltre disponibile Gyasi, recupero che aumenta ulteriormente le rotazioni offensive. Davanti a tutti rimane Joel Pohjanpalo, riferimento principale dell'attacco ma non unica fonte di gol nei piani dell'allenatore. Inzaghi vuole che Johnsen, Strefezza, Vavassori e gli altri uomini offensivi aumentino il proprio contributo realizzativo, così da rendere il Palermo meno prevedibile e soprattutto meno dipendente dal centravanti finlandese.

LA SPEZIA, ITALIA - 18 AGOSTO: Liam Henderson della Sampdoria in azione durante la partita di Coppa Italia tra Spezia Calcio e UC Sampdoria, disputata allo Stadio Alberto Picco il 18 agosto 2025 a La Spezia, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

Il momento della Sampdoria: Corradi arriva al Barbera in piena emergenza

La situazione della Sampdoria è decisamente più complicata. Dopo due giornate i blucerchiati hanno raccolto un solo punto e l'ultimo turno ha lasciato parecchio amaro in bocca: a Marassi la Juve Stabia ha rimontato e vinto 2-1 nonostante il vantaggio firmato da Gennaro Tutino. Il dato più particolare riguarda la produzione offensiva. La Sampdoria riesce a creare molto e contro la Juve Stabia ha accumulato numerose conclusioni, ma la percentuale realizzativa rimane troppo bassa rispetto alla mole di gioco prodotta. È un problema che Corradi vuole risolvere senza però perdere fiducia nell'identità costruita durante queste prime settimane.

Alla vigilia l'allenatore ha infatti riconosciuto apertamente la forza del Palermo, definendolo la squadra più forte del campionato, ma ha contemporaneamente assicurato che la Sampdoria andrà al Barbera per giocarsi la partita. Corradi vuole soprattutto un approccio aggressivo e una maggiore cattiveria nei momenti decisivi. Le difficoltà più grandi arrivano però dall'infermeria. Per la trasferta siciliana risultano indisponibili Mbabu, Ravanelli, Karamoh, Lauritsen, Conti, Esposito, Sekulov e Viti. Otto assenze che riducono drasticamente le possibilità di rotazione e hanno costretto Corradi a chiedere nuovamente rinforzi alla formazione Primavera.

Una certezza riguarda la porta. Nonostante alcune critiche, Vindahl sarà confermato titolare e Corradi si aspetta una risposta importante dal proprio portiere. Anche Verschaeren partirà dall'inizio, come anticipato direttamente dall'allenatore alla vigilia. In attacco il riferimento rimane Tutino, grande ex dell'incontro e già a segno nell'ultima giornata. Alle sue spalle e intorno a lui Corradi dovrà costruire un reparto capace di sfruttare maggiormente le occasioni prodotte. Lorenzo Insigne, tornato in campo contro la Juve Stabia, rappresenta inoltre un'opzione di enorme esperienza da utilizzare dall'inizio oppure durante la gara.

La chiave tattica: il Palermo può provare a consumare una Samp con poche rotazioni

La profondità delle due rose può diventare uno dei temi principali della partita. Il Palermo dispone di diverse soluzioni sulla trequarti e può alternare Strefezza, Johnsen, Palumbo, Hernani e Vavassori modificando continuamente le caratteristiche degli uomini alle spalle di Pohjanpalo. Per questo Inzaghi potrebbe cercare di imporre immediatamente un ritmo alto, costringendo la Sampdoria a spendere energie e sfruttando successivamente la maggiore disponibilità della propria panchina.

Corradi dovrà invece trovare equilibrio. Makoumbou e Henderson avranno un compito particolarmente delicato nel limitare le ricezioni centrali dei trequartisti rosanero, mentre Verschaeren può diventare fondamentale quando la Samp riuscirà a recuperare il pallone e ripartire. Da osservare anche il confronto tra Pohjanpalo e i centrali blucerchiati. Il finlandese non rappresenta soltanto il principale terminale offensivo del Palermo: i suoi movimenti possono aprire gli spazi necessari agli inserimenti dei giocatori provenienti dalla trequarti.

Palermo-Sampdoria: data, orario e canali