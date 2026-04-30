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Il Palmeiras ospita il Santos. La squadra di Abel Ferreira è capolista del campionato e arriva all’appuntamento dopo sei vittorie consecutive in casa, oltre al recente successo per 1-0 sul Bragantino e al pareggio in Libertadores contro il Cerro Porteño.
Il Santos, invece, sta vivendo una stagione più complicata, con una classifica delicata ma segnali incoraggianti nelle ultime uscite, come il 2-2 sul campo del Bahia e l’1-1 contro il San Lorenzo in Sudamericana. Guarda ora Palmeiras-Santos GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Palmeiras-Santos, probabili formazioniPalmeiras (4-4-2): Miguel, Giay, Cerqueira, Gustavo Gomez, Gabriel, Allan, Freitas, Andreas Pereira, Arias, Manuel López, Sosa.
Santos (4-2-3-1): Brazão, Mayke, Verissimo, Peres, Escobar, Schmidt, Oliva, Bontempo, Rollheiser, Rony, Gabriel Barbosa.
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