L’ultima giornata di Eurolega mette di fronte Panathinaikos e Anadolu Efes in una sfida che, più che per la classifica complessiva, si carica di significati legati al momento e alla pressione. All’OAKA di Atene si gioca infatti una partita che per i greci vale molto più di una semplice chiusura di regular season, mentre i turchi arrivano con uno stato d’animo completamente diverso. Guarda ora Panathinaikos-Efes GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Panathinaikos-Efes Streaming e Diretta LIVE: dove vedere l’Eurolega in TV
Panathinaikos-Efes: dove vedere l'Eurolega in Streaming e in Tv—
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Come accedere allo streaming:—
Qui Panathinaikos—
Il Panathinaikos si presenta con un record di 21 vittorie su 37 e un settimo posto che lo costringe a fare i conti con un finale complicato. La pesante sconfitta contro Valencia (102-84) ha lasciato strascichi evidenti, soprattutto dal punto di vista difensivo, con la squadra che ha concesso troppo sia in termini di ritmo che di soluzioni dall’arco.
Qui Efes—
L’Anadolu Efes, invece, arriva ad Atene con un record di 12-25 che lo tiene fuori dalla corsa alla post-season, ma con sensazioni decisamente più positive rispetto a quanto racconta la classifica. Le due vittorie consecutive, culminate con l’85-69 sul campo di Dubai, mostrano una squadra che ha ritrovato fluidità offensiva e fiducia nel tiro, elementi che erano mancati per buona parte della stagione.
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