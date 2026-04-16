Panathinaikos-Efes Streaming e Diretta LIVE: dove vedere l’Eurolega in TV

Panathinaikos-Efes: info partita, dove vedere la regular season dell'Eurolega in Diretta TV e in Streaming Gratis su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 16 aprile - 22:00

L’ultima giornata di Eurolega mette di fronte Panathinaikos e Anadolu Efes in una sfida che, più che per la classifica complessiva, si carica di significati legati al momento e alla pressione. All’OAKA di Atene si gioca infatti una partita che per i greci vale molto più di una semplice chiusura di regular season, mentre i turchi arrivano con uno stato d’animo completamente diverso. Guarda ora Panathinaikos-Efes GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Panathinaikos — Il Panathinaikos si presenta con un record di 21 vittorie su 37 e un settimo posto che lo costringe a fare i conti con un finale complicato. La pesante sconfitta contro Valencia (102-84) ha lasciato strascichi evidenti, soprattutto dal punto di vista difensivo, con la squadra che ha concesso troppo sia in termini di ritmo che di soluzioni dall’arco.

Qui Efes — L’Anadolu Efes, invece, arriva ad Atene con un record di 12-25 che lo tiene fuori dalla corsa alla post-season, ma con sensazioni decisamente più positive rispetto a quanto racconta la classifica. Le due vittorie consecutive, culminate con l’85-69 sul campo di Dubai, mostrano una squadra che ha ritrovato fluidità offensiva e fiducia nel tiro, elementi che erano mancati per buona parte della stagione.