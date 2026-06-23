Al WTA 250 Eastbourne si affrontano al primo turno due giocatrici con caratteristiche e percorsi molto diversi, in una sfida che sulla carta promette equilibrio ma anche letture tattiche interessanti. Da una parte c’è Jasmine Paolini, dall’altra la tedesca Tatjana Maria: una sfida tra aggressività e ritmo contro esperienza, variazioni e sensibilità sull’erba. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Paolini-Maria: dove vedere il WTA di Eastbourne in TV e in Streaming

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arriva a Eastbourne dopo un periodo non semplicissimo, segnato da risultati altalenanti e da qualche problema fisico che ha condizionato la sua continuità. Nonostante questo, il suo valore sulla superficie è noto: già capace di esprimere un tennis di alto livello anche sull’erba, la toscana ha dimostrato di poter reggere intensità importanti e di adattarsi bene alle condizioni rapide, anche quando non è al massimo della brillantezza. Il suo obiettivo è ritrovare fiducia e ritmo in vista dei grandi appuntamenti estivi.Dall’altra partetennis è costruito su variazioni continue, slice, cambi di ritmo e grande intelligenza tattica, qualità che sull’erba diventano particolarmente efficaci. La tedesca, pur partendo spesso sfavorita contro giocatrici più potenti, riesce frequentemente a complicare il gioco delle avversarie proprio grazie alla sua capacità di spezzare il ritmo e costringerle a giocare palle sempre diverse.

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