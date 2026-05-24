Jasmine Paolini e Dayana Yastremska si apprestano a scendere in campo per il primo turno del Roland Garros, in una sfida che si disputa sulla terra battuta e che promette grande intensità fin dai primi scambi.

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Il momento delle due tenniste

L’incontro mette di fronte due giocatrici di alto livello, entrambe capaci di esprimere un tennis aggressivo ma con caratteristiche diverse. Paolini arriva a Parigi con una posizione di classifica più alta e una maggiore continuità nei risultati, fattore che la rende leggermente favorita sulla carta. Dall’altra parte, però, Yastremska ha mostrato recentemente segnali importanti in termini di condizione e capacità di accelerare il gioco nei momenti chiave.

La superficie lenta del Roland Garros potrebbe esaltare la tenuta mentale e la solidità dell’azzurra, ma allo stesso tempo offrire spazio alle fiammate dell’ucraina, che quando trova ritmo diventa una giocatrice estremamente pericolosa.

Il confronto si presenta quindi equilibrato anche alla luce dei precedenti, che raccontano una rivalità già ben consolidata. Le due si sono affrontate più volte nel circuito e il bilancio sorride a Paolini, ma non in modo così netto da poter considerare la sfida scontata.

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