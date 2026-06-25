L'ultima giornata del Gruppo D del Mondiale 2026 mette di fronte Paraguay e Australia in una partita che vale una stagione. Le due nazionali si sfideranno nella notte tra il 25 e il 26 giugno, con calcio d'inizio fissato alle 4:00 italiane, in un confronto che assegnerà con ogni probabilità il secondo posto del girone e il conseguente passaggio alla fase a eliminazione diretta.

Dopo due giornate, la situazione è infatti estremamente equilibrata. Stati Uniti già qualificati in vetta al gruppo, Turchia matematicamente eliminata, mentre Paraguay e Australia si trovano appaiate a quota tre punti e si giocano tutto negli ultimi novanta minuti.

I sudamericani arrivano all'appuntamento forti dell'impresa compiuta contro la Turchia, battuta per 1-0 nonostante oltre un'ora di gioco in inferiorità numerica. L'Australia, invece, è reduce dalla sconfitta per 2-0 contro gli Stati Uniti, un passo falso che ha rimesso tutto in discussione dopo il successo ottenuto all'esordio.

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Paraguay, l'impresa contro la Turchia ha cambiato il girone

La partita tra Scozia e Brasile sarà trasmessa in diretta TV sui canali che detengono i diritti del Mondiale 2026. Gli appassionati potranno seguire il match anche in streaming attraverso le piattaforme ufficiali abilitate alla trasmissione della competizione, sia da smartphone che da tablet, computer e smart TV.

La vittoria ottenuta contro la Turchia rappresenta uno dei risultati più sorprendenti di questa fase a gironi. La nazionale guidata da Gustavo Alfaro è riuscita a conquistare tre punti fondamentali grazie alla rete decisiva di Galarza, resistendo con grande determinazione dopo l'espulsione di Almiron.

Una prestazione di carattere che ha soddisfatto pienamente il commissario tecnico argentino.

"Oggi abbiamo affrontato una squadra molto forte e dobbiamo essere soddisfatti. Certo i tre punti fanno piacere, ma è l'atteggiamento che conta. La voglia di un gruppo non si capisce dal risultato ma dal primo pallone toccato e oggi ho visto una grinta incredibile nei miei dal primo tocco", ha dichiarato Alfaro dopo il successo.

Il tecnico ha poi sottolineato la capacità della squadra di soffrire nei momenti difficili.

"La sofferenza è normale, la Turchia è forte ma abbiamo meritato noi", ha aggiunto.

Grazie a questa vittoria il Paraguay si è costruito la possibilità di qualificarsi agli ottavi con le proprie forze. Per riuscirci dovrà però completare l'opera contro un'Australia che non ha alcuna intenzione di arrendersi.

Dal punto di vista tattico, Alfaro dovrebbe confermare il suo collaudato 4-4-2. In attacco spazio alla coppia formata da Enciso e Pitta, mentre a centrocampo Cubas e Gomez agiranno nel cuore della mediana. Sulla corsia destra mancherà lo squalificato Almiron e sarà Bobadilla a prenderne il posto.

Australia, Popovic cerca la reazione dopo il ko con gli USA

La seconda giornata ha riportato con i piedi per terra i Socceroos. Dopo il convincente successo ottenuto contro la Turchia all'esordio, l'Australia è stata nettamente sconfitta dagli Stati Uniti, che hanno imposto il proprio ritmo e conquistato la qualificazione con un meritato 2-0.

A preoccupare maggiormente il commissario tecnico Tony Popovic non è stato soltanto il risultato, ma anche la prestazione offerta dalla squadra.

"Non ho molto da dire se non che gli USA hanno meritato la vittoria e il passaggio del turno", ha ammesso l'allenatore australiano nel post-partita.

Popovic ha poi analizzato uno dei principali problemi emersi durante la gara.

"La stanchezza? È per questo che avevo cambiato qualche giocatore. Il mio errore è non aver fatto ancora più turnover poiché già nel primo tempo ci sono mancate le energie, la responsabilità è mia", ha spiegato.

Nonostante la delusione, il tecnico continua a credere nelle possibilità della sua squadra.

"Non possiamo permetterci cali ora, abbiamo il destino nelle nostre mani", ha concluso.

Per la sfida decisiva contro il Paraguay dovrebbe tornare l'undici che aveva battuto la Turchia nella prima giornata. Il modulo sarà il 5-4-1, con Toure riferimento offensivo e una linea difensiva guidata dall'esperienza di Souttar e Circati.

Una partita che vale gli ottavi

La classifica rende il confronto estremamente semplice da interpretare: Paraguay e Australia hanno entrambe tre punti e sanno che una vittoria garantirebbe quasi certamente il secondo posto del girone.

I sudamericani sembrano arrivare all'appuntamento con maggiore entusiasmo dopo il successo contro la Turchia, mentre gli australiani dovranno dimostrare di aver assorbito rapidamente la delusione della sconfitta contro gli Stati Uniti.

Molto dipenderà dall'approccio mentale. Il Paraguay ha mostrato compattezza, spirito di sacrificio e capacità di soffrire. L'Australia, invece, dovrà ritrovare l'intensità e l'organizzazione che avevano caratterizzato la gara d'esordio.

Le probabili formazioni

Paraguay (4-4-2): Gill; Caceres, Gustavo Gomez, Alderete, Alonso; Bobadilla, Cubas, Gomez, Galarza; Enciso, Pitta. Allenatore: Alfaro.

Australia (5-4-1): Beach; Italiano, Circati, Souttar, Burgess, Bos; Metcalfe, O'Neill, Okon-Engstler, Irankunda; Toure. Allenatore: Popovic.

Cosa aspettarsi dalla partita

Le motivazioni saranno altissime da entrambe le parti e questo potrebbe dare vita a una gara molto equilibrata. Il Paraguay proverà a sfruttare l'entusiasmo accumulato dopo l'impresa contro la Turchia, mentre l'Australia cercherà di imporre il proprio fisico e la propria organizzazione tattica.

I riflettori saranno puntati su Julio Enciso, chiamato a guidare l'attacco paraguayano, e su Mohamed Toure, principale speranza offensiva dei Socceroos.

Novanta minuti per decidere una qualificazione. Paraguay e Australia si giocano tutto nell'ultima notte del Gruppo D. Una sfida da dentro o fuori che promette tensione, equilibrio e spettacolo fino all'ultimo minuto.

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