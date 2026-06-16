Mentre il mondo del calcio guarda agli Stati Uniti, al Messico e al Canada per i Mondiali, gli appassionati di basket sono focalizzati sull'Europa. Infatti, ci sono diversi campionati che ancora non sono finiti. Tra questi, quello francese, giunto alle finali playoff. Domani, 17 giugno, scenderanno in campo Paris e Monaco, alle 20:30. Si partirà dall'1-0 in favore della squadra della capitale: per non perdere neanche un minuto della sfida, continua a leggere l'articolo e accedi alla diretta tv e streaming.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS di PARIS-MONACO SU BET365

Segui il match su VINCITU e non perderti neanche un minuto

Dove vedere Paris-Monaco: in diretta TV e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Paris-Monaco sul palinsesto BET365

Il momento di forma delle due squadre

I probabili quintetti di Paris-Monaco

Ilsi presenta al secondo atto della finale contro ilin un buon momento di forma. Il suo percorso non è stato semplicissimo dato che ha collezionato anche qualche sconfitta tra i quarti di finale e le semifinali. Contro loha vinto in tre gare, mentre è arrivata sul 3-1 in semifinale contro lo Cholet. Il, invece, ha avuto vita facile contro il Bourg, mentre è stata più complicata la partita in semifinale contro il. Adesso la seconda finale si giocherà nella capitale francese, in casa del Paris, che potrebbe portare definitivamente l'inerzia della serie in proprio favore. A quel punto, avrebbe a disposizione il match point in casa del Monaco, il: Stevens, M'Baye, Faye, Rhoden, Robinson.

Monaco: Diallo, Blossomgame, Hayes, Okobo, Strazel.

E allora che aspetti? Guarda ora Paris-Monaco in diretta streaming gratis su BET365

Non perdere la sfida, seguila su VINCITU