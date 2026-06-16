Non perdere Paris-Monaco: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live
Mentre il mondo del calcio guarda agli Stati Uniti, al Messico e al Canada per i Mondiali, gli appassionati di basket sono focalizzati sull'Europa. Infatti, ci sono diversi campionati che ancora non sono finiti. Tra questi, quello francese, giunto alle finali playoff. Domani, 17 giugno, scenderanno in campo Paris e Monaco, alle 20:30. Si partirà dall'1-0 in favore della squadra della capitale: per non perdere neanche un minuto della sfida, continua a leggere l'articolo e accedi alla diretta tv e streaming.
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Il momento di forma delle due squadreIl Paris si presenta al secondo atto della finale contro il Monaco in un buon momento di forma. Il suo percorso non è stato semplicissimo dato che ha collezionato anche qualche sconfitta tra i quarti di finale e le semifinali. Contro lo Strasburgo ha vinto in tre gare, mentre è arrivata sul 3-1 in semifinale contro lo Cholet. Il Monaco, invece, ha avuto vita facile contro il Bourg, mentre è stata più complicata la partita in semifinale contro il Nanterre, terminata 3-1. Adesso la seconda finale si giocherà nella capitale francese, in casa del Paris, che potrebbe portare definitivamente l'inerzia della serie in proprio favore. A quel punto, avrebbe a disposizione il match point in casa del Monaco, il 19 giugno.
I probabili quintetti di Paris-MonacoParis: Stevens, M'Baye, Faye, Rhoden, Robinson.
Monaco: Diallo, Blossomgame, Hayes, Okobo, Strazel.
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