La France Pro A arriva al suo ultimo atto con Paris-Monaco, sfida valida per la finale playoff del campionato francese, serie al meglio delle cinque partite. L’appuntamento è fissato per domenica 14 giugno alle ore 17:00, in un confronto tra due delle squadre più forti e spettacolari della stagione. PER VEDERE TUTTO IL BASKET IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Paris Basketball ha vissuto una stagione straordinaria e punta a completare il proprio percorso con la conquista del titolo nazionale. La formazione della capitale ha costruito gran parte dei propri successi su ritmo elevato, aggressività offensiva e grande intensità per tutti i quaranta minuti.

Il Monaco, invece, rappresenta ormai una certezza del basket europeo. La squadra del Principato può contare su un roster profondo e di grande esperienza, abituato a disputare partite di altissimo livello sia in Francia sia nelle competizioni internazionali.

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Il momento delle due squadre

Il Paris Basketball proverà a sfruttare entusiasmo, velocità di esecuzione e fattore campo per partire forte nella serie e mettere pressione agli avversari.

Il Monaco cercherà invece di far valere il proprio talento e la maggiore esperienza nelle partite che assegnano trofei, puntando a conquistare un successo prezioso già nella gara inaugurale della finale.

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