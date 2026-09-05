Il Parma cerca al Tardini la risposta dopo un avvio complicato, segnato da tre sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia. Dopo i ko contro Cagliari e Juventus, la squadra di Cuesta è stata eliminata dalla Cremonese, arrivando così alla sfida con il Monza con la necessità di ritrovare risultato e fiducia. . VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Anche i brianzoli hanno raccolto due sconfitte nelle prime giornate contro Inter e Udinese, ma il successo per 1-0 sul campo del Torino in Coppa Italia ha rappresentato un'importante iniezione di entusiasmo. Al Tardini si affrontano quindi due squadre che hanno bisogno di dare continuità alle rispettive reazioni, con il Parma che potrà contare sul fattore campo e il Monza sulla fiducia ritrovata in coppa. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Parma-Monza in TV e streaming

Parma-Monza si gioca domenica 6 settembre alle ore 15:00 allo Stadio Ennio Tardini di Parma ed è valida per il terzo turno della Serie A 2026/27. La partita sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva su Dazn, Dazn 1 (canale 214 di Sky). I telespettatori potranno seguire la sfida anche in streaming tramite l'app di Dazn.

Carlos Cuesta, allenatore del Parma (Foto di Timothy Rogers/Getty Images)

Qui Parma

Il momento delè complicato soprattutto sul piano dei risultati, ma il quadro non è quello di una squadra completamente in balia degli avversari. In campionato la formazione diha mostrato una buona tenuta difensiva e, nelle sconfitte contro, i gol incassati sono arrivati anche attraverso episodi sfavorevoli. Il problema è trasformare questa solidità in una prestazione capace di produrre punti, soprattutto dopo la delusione dell'eliminazione contro la

La sfida con il Monza arriva inoltre in un momento nel quale il Parma deve verificare quanto le proprie idee di gioco possano reggere contro un avversario che propone un calcio molto diverso. La gestione del possesso, la capacità di non perdere le distanze e soprattutto la qualità negli ultimi metri saranno determinanti. In questo senso Bernabé, il giocatore che più naturalmente può dare ordine alla costruzione e alla manovra, rappresenta un'assenza pesante qualora venisse confermato il forfait. Cuesta dovrà quindi trovare soluzioni alternative senza perdere quella fluidità che il centrocampista spagnolo può garantire.

Qui Monza

Ilarriva al Tardini con una situazione particolare. La squadra diha cambiato profondamente pelle rispetto alla scorsa stagione, con quindici nuovi acquisti e molti giocatori arrivati in prestito e negli ultimi giorni del mercato. Un processo che inevitabilmente richiede tempo per produrre automatismi, ma che ha permesso alla società di alzare sensibilmente il livello della rosa rispetto alla situazione di inizio agosto. Oggi i brianzoli hanno una squadra più completa nei vari reparti e possono considerarsi pienamente dentro la corsa salvezza.

Le prime due sconfitte contro Inter e Udinese hanno evidenziato le difficoltà di un gruppo ancora in fase di assemblaggio, mentre il blitz sul campo del Torino ha dato a Jurić una prima risposta importante. Il tecnico croato può contare su una rosa giovane e su diversi giocatori chiamati a dimostrare rapidamente il proprio valore in Serie A: la grande incognita sarà proprio la capacità di questi elementi di reggere la pressione nel lungo periodo. Tra i riferimenti offensivi c'è Cutrone, ancora senza gol nelle prime tre partite ma già protagonista per fisicità, impegno e capacità di lavorare per la squadra.

Ivan Juric, allenatore del Monza (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Parma-Monza, probabili formazioni

: Corvi, Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Bernabè, Ordones, Keita, Valeri; Romero, Touré.: Carlos Cuesta.

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Ziolkowski, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Colpani, Ngonge; Cutrone. Allenatore: Ivan Juric.

Le chiavi di Parma-Monza

Parma-Monza: data, orario e canali

Partita: Juventus-Milan

Competizione: Serie A 2026/2027

Giornata: Terza giornata

Data: Domenica 6 settembre 2026

Domenica 6 settembre Orario: 15:00

Stadio: Stadio Ennio Tardini

Stadio Ennio Tardini Diretta TV: Dazn, Dazn 1

Diretta streaming ufficiale: Dazn

Il primo duello sarà quello tra la struttura difensiva dele il sistema offensivo delalterna marcature uomo contro uomo e fasi di palleggio più ragionato: questo può costringere ila prendere decisioni continue sulle uscite difensive e sulle coperture. La squadra didovrà evitare di farsi trascinare fuori posizione, perché liberare spazio alle spalle delle prime linee di pressione potrebbe permettere aldi attaccare con maggiore pericolosità. Ilnon dovrà necessariamente cercare subito la giocata verticale, ma potrebbe avere interesse a far muovere il blocco delattraverso il possesso prima di cercaree gli altri uomini offensivi. Per i crociati, invece, sarà fondamentale non concedere una circolazione di palla troppo pulita e recuperare il pallone in zone che consentano di attaccare una squadra ancora alle prese con l'amalgama di una rosa profondamente rinnovata.