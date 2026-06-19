La sfida di tennis tra Tommy Paul e Ugo Humbert è valida per le semifinali dell’ATP 500 di Londra e si gioca sabato 20 giugno alle ore 15:10. Un confronto di altissimo livello tra due giocatori che si esprimono particolarmente bene sulle superfici rapide e che si contenderanno un posto nella finalissima del torneo britannico. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Paul arriva a questo appuntamento dopo aver mostrato un tennis molto solido nel corso della settimana. Lo statunitense può contare su un ottimo equilibrio tra fase difensiva e offensiva, oltre a una notevole capacità di gestire i momenti più delicati della partita.

L’Humbert, invece, è uno dei giocatori più pericolosi sull’erba grazie al suo tennis aggressivo e al servizio molto efficace. Il francese cercherà di prendere subito l’iniziativa negli scambi, sfruttando la sua attitudine offensiva per mettere pressione all’avversario.

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Il momento dei due tennisti

Paul proverà a sfruttare la propria continuità e la capacità di adattarsi ai diversi momenti del match per conquistare l’accesso alla finale.

Humbert cercherà invece di imporre il proprio tennis offensivo, facendo leva su servizio e accelerazioni da fondo campo per continuare il suo ottimo percorso nel torneo.

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