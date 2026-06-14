La sfida di tennis tra Tommy Paul e Jaume Munar è valida per i sedicesimi di finale dell’ATP 500 di Londra e si gioca lunedì 15 giugno alle ore 13:00. Un incontro interessante tra due giocatori solidi e molto competitivi, pronti a contendersi un posto nel turno successivo del torneo sull’erba londinese. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Paul arriva a questo appuntamento con grande fiducia grazie alla sua capacità di adattarsi bene a diverse superfici. Lo statunitense è un giocatore completo, dotato di buona solidità da fondo campo e di una discreta capacità di accelerare lo scambio nei momenti giusti.

Il Munar, invece, è un tennista molto ordinato e combattivo, che basa il proprio gioco sulla solidità e sulla capacità di costruire i punti con pazienza. Lo spagnolo proverà a spezzare il ritmo dell’avversario e a portare la partita su scambi lunghi e tattici.

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Il momento dei due tennisti

Paul cercherà di imporre il proprio ritmo e sfruttare la maggiore aggressività nei colpi per prendere il controllo dell’incontro.

Munar proverà invece a costruire punti più lunghi e a mettere pressione con la sua continuità, cercando di portare la sfida su binari più tattici.

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