La sfida di tennis tra Tommy Paul e Giovanni Perricard è valida per i sedicesimi di finale dell’ATP 250 in Olanda e si gioca lunedì 8 giugno alle ore 11:00. Un match interessante tra due giocatori dal tennis molto diverso, con in palio l’accesso agli ottavi di finale in un torneo sempre equilibrato. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

PER GUARDARE IL TENNIS E GLI ALTRI SPORT PUOI ANCHE CLICCARE QUI PER SFRUTTARE I VANTAGGI DI VINCITU

Il Paul arriva a questo appuntamento con grande solidità e ottimo livello di gioco. L’americano è molto completo, capace di gestire gli scambi e variare ritmo con continuità.

Il Perricard, invece, è un giocatore potente e molto pericoloso al servizio. Il francese proverà a prendere in mano i punti rapidamente e accorciare gli scambi il più possibile.

Dove vedere Paul-Perricard in diretta TV e streaming LIVE

La visione in diretta dell’incontro è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, si ottiene l’accesso non solo a tutte le partite presenti nei rispettivi palinsesti, ma anche a statistiche aggiornate in tempo reale sui giocatori, ideali per seguire ogni fase del match. Attivando un account su

è dunque possibile assistere gratuitamente alla diretta live di

.

Come accedere allo streaming:

Registrarsi o accedere al conto Bet365

Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa

Cercare Paul-Perricard sul palinsesto Live di Bet365

Il momento dei due tennisti

Paul cercherà di imporre solidità e varietà negli scambi.

Perricard proverà invece a sfruttare il servizio e la potenza per comandare il match.

CLICCA QUI PER GUARDARE TUTTO LO SPORT IN DIRETTA LIVE E ACCEDERE ALLO STREAMING TV GRATIS CON BET365

OPPURE FAI CLICK QUI PER VEDERE IL CALCIO E LO SPORT IN STREAMING GRATIS CON VINCITU