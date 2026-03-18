La sfida NBA tra Pelicans e Clippers si gioca alle 01:00 tra giovedì 19 marzo e venerdì 20 marzo. I New Orleans Pelicans proveranno a sfruttare il fattore campo per trovare una vittoria importante e migliorare la propria posizione nella Western Conference. Di fronte ci saranno i Los Angeles Clippers, squadra costruita per competere ad alti livelli e determinata a conquistare un successo anche lontano da casa.
La diretta streaming
Pelicans-Clippers diretta tv live: dove vedere lo streaming gratis
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Dove vedere Pelicans-Clippers in diretta TV e in streaming LIVE—
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Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
I Pelicans puntano a sfruttare l’energia del pubblico di New Orleans per tenere alto il ritmo e cercare di mettere in difficoltà una delle squadre più talentuose della conference.
I Clippers, dal canto loro, arrivano con l’obiettivo di imporre la propria qualità offensiva e l’esperienza del roster per controllare i momenti chiave della partita e portare a casa un successo prezioso in trasferta.
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