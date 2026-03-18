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Pelicans-Clippers diretta tv live: dove vedere lo streaming gratis

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Lo streaming gratis della gara di NBA Pelicans-Clippers: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
Carmine Panarella

La sfida NBA tra Pelicans e Clippers si gioca alle 01:00 tra giovedì 19 marzo e venerdì 20 marzo. I New Orleans Pelicans proveranno a sfruttare il fattore campo per trovare una vittoria importante e migliorare la propria posizione nella Western Conference. Di fronte ci saranno i Los Angeles Clippers, squadra costruita per competere ad alti livelli e determinata a conquistare un successo anche lontano da casa.

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La diretta di Pelicans-Clippers è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, si ottiene accesso allo streaming live del match e a statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

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    • Il momento delle due squadre

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    I Pelicans puntano a sfruttare l’energia del pubblico di New Orleans per tenere alto il ritmo e cercare di mettere in difficoltà una delle squadre più talentuose della conference.

    I Clippers, dal canto loro, arrivano con l’obiettivo di imporre la propria qualità offensiva e l’esperienza del roster per controllare i momenti chiave della partita e portare a casa un successo prezioso in trasferta.

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