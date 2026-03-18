La sfida NBA tra Pelicans e Clippers si gioca alle 01:00 tra giovedì 19 marzo e venerdì 20 marzo. I New Orleans Pelicans proveranno a sfruttare il fattore campo per trovare una vittoria importante e migliorare la propria posizione nella Western Conference. Di fronte ci saranno i Los Angeles Clippers, squadra costruita per competere ad alti livelli e determinata a conquistare un successo anche lontano da casa.