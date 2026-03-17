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Pelicans-Clippers, dove vedere la diretta tv live: la NBA in streaming gratis

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Lo streaming gratis della gara di NBA Pelicans-Clippers: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
Carmine Panarella

La sfida NBA tra Pelicans e Clippers si gioca alle ore 01:00 tra mercoledì 18 marzo e giovedì 19 marzo. I Pelicans vogliono sfruttare il fattore campo per ottenere una vittoria importante e migliorare la propria posizione nella Western Conference, mentre i Clippers cercano un successo in trasferta per consolidare il rendimento stagionale e restare competitivi nella corsa ai playoff.

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La diretta di Pelicans-Clippers è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, si ottiene accesso allo streaming live del match e a statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

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Come accedere allo streaming

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    • Il momento delle due squadre

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    I Pelicans proveranno a imporre ritmo e intensità davanti al pubblico di casa per controllare la partita e conquistare due punti preziosi.

    I Clippers cercheranno di rispondere con qualità offensiva e gestione dei possessi, puntando a una prestazione solida per ottenere una vittoria importante in trasferta.

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