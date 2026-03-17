La sfida NBA tra Pelicans e Clippers si gioca alle ore 01:00 tra mercoledì 18 marzo e giovedì 19 marzo. I Pelicans vogliono sfruttare il fattore campo per ottenere una vittoria importante e migliorare la propria posizione nella Western Conference, mentre i Clippers cercano un successo in trasferta per consolidare il rendimento stagionale e restare competitivi nella corsa ai playoff.
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Come accedere allo streaming—
Il momento delle due squadre—
I Pelicans proveranno a imporre ritmo e intensità davanti al pubblico di casa per controllare la partita e conquistare due punti preziosi.
I Clippers cercheranno di rispondere con qualità offensiva e gestione dei possessi, puntando a una prestazione solida per ottenere una vittoria importante in trasferta.
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