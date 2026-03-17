La sfida NBA tra Pelicans e Clippers si gioca alle ore 01:00 tra mercoledì 18 marzo e giovedì 19 marzo. I Pelicans vogliono sfruttare il fattore campo per ottenere una vittoria importante e migliorare la propria posizione nella Western Conference, mentre i Clippers cercano un successo in trasferta per consolidare il rendimento stagionale e restare competitivi nella corsa ai playoff.