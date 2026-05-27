Peñarol-Santa Fe è la sfida valida per la fase a gironi di Copa Libertadores che mette in palio la qualificazione alla Copa Sudamericana per entrambe le squadre.

Gli uruguaiani arrivano ultimi ma ancora in corsa, con la necessità di vincere davanti al proprio pubblico. Santa Fe ha qualche punto in più ma non può permettersi cali, visto il margine ridotto nel girone. Guarda ora Penarol-Santa Fe GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Penarol-Santa Fe, probabili formazioni

Aguerre; Escobar, Barboza, Lemos, Olivera; Trindade, Darias; Umpiérrez, Laxalt, Togni; Arezo.: Diego Aguirre

Santa Fe (4-3-3): Mosquera; Puerta, Scarpeta, Moreno, Mafla; Toscano, Nahuel Bustos, Torres; Perlaza, Rodallega, Fernandez. Allenatore: Pablo Repetto

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