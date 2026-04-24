[fncvideo id=366548 autoplay=true]

Il Girone A di Serie C propone una sfida con obiettivi opposti: Pergolettese-Lecco, in programma sabato 25 aprile alle ore 20:30. La Pergolettese, diciassettesima con 38 punti, è alla ricerca di punti fondamentali per la salvezza, mentre il Lecco, terzo a quota 64 punti, punta a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica e a restare in piena corsa per la promozione. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

Dove vedere Pergolettese-Lecco in diretta TV e streaming LIVE

La partita è disponibile in diretta streaming su

. Con un conto attivo oppure effettuando una scommessa, è possibile accedere alla visione live senza costi aggiuntivi e seguire statistiche aggiornate in tempo reale durante l’incontro.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di BET365

Live Streaming

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere a BET365

Mantenere il conto attivo oppure effettuare una scommessa

Cercare Pergolettese-Lecco nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre

La

, allenata da Aimo Diana, si presenta con un 4-3-3 dinamico, puntando su organizzazione e rapidità nelle transizioni offensive. Tomaselli, Parker e Pessolani guideranno il tridente, con l’obiettivo di sfruttare le occasioni e mettere pressione alla difesa avversaria.

Il Lecco, guidato da Federico Valente, risponde con un 3-4-3 offensivo, che fa della qualità sugli esterni e della presenza in area i suoi punti di forza. Sipos sarà il riferimento centrale, supportato da Mallamo e Frigerio, con l’obiettivo di continuare a macinare punti importanti in chiave promozione.

Le probabili formazioni di Pergolettese-Lecco

Ci si attende una partita in cui la Pergolettese proverà a sfruttare il fattore campo per ottenere punti pesanti in chiave salvezza, mentre il Lecco cercherà di imporre il proprio gioco e la propria qualità per mantenere alta la pressione sulle prime posizioni. In una sfida così delicata, l’intensità e la capacità di concretizzare le occasioni potranno risultare decisive.

Pergolettese (4-3-3): Doldi, Capoferri, Lambrughi, Bane, Aidoo, Careccia, Arini, Dore, Tomaselli, Parker, Pessolani. Allenatore: Aimo Diana

Lecco (3-4-3): Furlan, Kritta, Tanco, Battistini, Furrer, Zanellato, Metlika, Rizzo, Mallamo, Sipos, Frigerio. Allenatore: Federico Valente

CLICCA QUI PER GUARDARE IL GRANDE CALCIO IN DIRETTA LIVE ED ACCEDERE ALLO STREAMING TV GRATIS CON BET365