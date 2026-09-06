Perugia torna davanti al proprio pubblico dopo aver raccolto quattro punti nelle prime due giornate, mentre il Pineto si presenta in Umbria ancora imbattuto, ma alla ricerca del primo successo stagionale. VEDI PERUGIA-PINETO IN DIRETTA STREAMING SU BET365 Il campionato di Serie C entra nel vivo e al Curi è già tempo di un confronto che può lasciare indicazioni importanti. Iltorna davanti al proprio pubblico dopo aver raccolto quattro punti nelle prime due giornate, mentre ilsi presenta in Umbria ancora imbattuto, ma alla ricerca del primo successo stagionale.

Per il Perugia l'obiettivo è dare continuità al buon avvio e sfruttare il fattore campo per compiere un passo avanti anche sul piano del gioco e della classifica. Il Pineto, invece, deve trovare la maniera di trasformare la solidità mostrata nelle prime uscite in una maggiore incisività offensiva. Prima del calcio d’inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI PERUGIA-PINETO. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.

Dove vedere Perugia-Pineto in diretta TV e streaming

Perugia-Pineto sarà trasmessa in diretta TV da Sky Sport, con il calcio d'inizio previsto per domenica 6 settembre alle ore 21:00. Per l'incontro del Renato Curi è indicato Sky Sport, Sky Sport 254 come canali dedicati alla diretta. La partita potrà essere seguita anche in streaming su NOW, consentendo agli abbonati di assistere all'incontro attraverso i dispositivi compatibili con il servizio. Prima del calcio d'inizio è comunque consigliabile verificare il palinsesto aggiornato e l'eventuale numerazione definitiva del canale.

Un'ulteriore possibilità è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare la Serie C e cercare Perugia-Pineto tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Perugia-Pineto

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Perugia-Pineto tra le partite di sabato 5 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Per cercarenel palinsesto live è necessario:

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Perugia-Pineto: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà domenica 6 settembre 2026 allo stadio Renato Curi di Perugia. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 21:00. La partita sarà trasmessa in Italia su Sky Sport e sarà disponibile in streaming su NOW.

Partita: Perugia-Pineto

Competizione: Serie C, Girone B

Serie C, Girone B Data: domenica 6 settembre 2026

domenica 6 settembre 2026 Orario: 21:00

21:00 Stadio: Stadio Renato Curi

Stadio Renato Curi Diretta TV: Sky Sport, Sky Sport 254

Sky Sport, Sky Sport 254 Streaming: NOW

NOW Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Qui Perugia

Qui Pineto

Probabili formazioni di Perugia-Pineto

Iltorna al Curi con quattro punti raccolti nelle prime due giornate, ma soprattutto con una squadra che ha già mostrato di saper reagire a contesti differenti. Dopo il successo di misura sull’Ostiamare, deciso da, il Grifo ha strappato un 2-2 sul campo della Vis Pesaro in una gara più aperta e ricca di episodi, trovando la rete con. Il rendimento offensivo ha quindi già prodotto segnali concreti, anche se la sfida interna contro il Pineto rappresenta un passaggio diverso: davanti al proprio pubblico, la formazione diè chiamata a trasformare il buon avvio in una prestazione capace di dare maggiore continuità al percorso intrapreso.Dall’altra parte, ildiarriva al Curi ancora senza sconfitte in campionato, ma anche senza aver trovato il primo gol e la prima vittoria. Gli abruzzesi hanno aperto il torneo con due pareggi per 0-0, prima a Latina e poi in casa contro il Livorno, mantenendo la porta inviolata in entrambe le occasioni. Il dato racconta una squadra difficile da scardinare, ma le due gare hanno avuto anche un elemento in comune tutt’altro che secondario: il Pineto le ha concluse in inferiorità numerica, prima per l’espulsione die poi per quella di, entrambe maturate nel finale. Al Curi, dunque, il confronto parte da due esigenze precise: ilvuole dare peso ai propri quattro punti con una vittoria casalinga, mentre ilcerca di aggiungere concretezza alla solidità difensiva già evidenziata nelle prime uscite.

PERUGIA (3-5-2): Zelezny; Megelaitis, Riccardi, Tozzuolo; Quirini, Carriero, Langella, Kabashi, Cavallini; Sabbatani, Cortesi. Allenatore: Stefano Aimo Diana.

PINETO (3-4-1-2): Tonti; Ienco, Alessandretti, Frare; Pistillo, Nebuloso, Guadagni, Germinario, Pellegrino; Forte, Vigliotti. Allenatore: Enzo Barilari.