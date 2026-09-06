Perugia-Pineto, terza giornata del Girone B di Serie C: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis.
Per il Perugia l'obiettivo è dare continuità al buon avvio e sfruttare il fattore campo per compiere un passo avanti anche sul piano del gioco e della classifica. Il Pineto, invece, deve trovare la maniera di trasformare la solidità mostrata nelle prime uscite in una maggiore incisività offensiva. Prima del calcio d’inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI PERUGIA-PINETO. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.
Dove vedere Perugia-Pineto in diretta TV e streaming
Perugia-Pineto sarà trasmessa in diretta TV da Sky Sport, con il calcio d'inizio previsto per domenica 6 settembre alle ore 21:00. Per l'incontro del Renato Curi è indicato Sky Sport, Sky Sport 254 come canali dedicati alla diretta. La partita potrà essere seguita anche in streaming su NOW, consentendo agli abbonati di assistere all'incontro attraverso i dispositivi compatibili con il servizio. Prima del calcio d'inizio è comunque consigliabile verificare il palinsesto aggiornato e l'eventuale numerazione definitiva del canale.
Un'ulteriore possibilità è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare la Serie C e cercare Perugia-Pineto tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.
Come accedere allo streaming di Perugia-PinetoPer cercare Perugia-Pineto nel palinsesto live è necessario:
- scegliere l'operatore;
- accedere al proprio account oppure completare la registrazione;
- aprire la sezione dedicata agli eventi live;
- selezionare il calcio e la Serie C;
- cercare Perugia-Pineto tra le partite di sabato 5 settembre;
- verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.
Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.
Perugia-Pineto: data, orario e informazioni sulla partita
La sfida si giocherà domenica 6 settembre 2026 allo stadio Renato Curi di Perugia. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 21:00. La partita sarà trasmessa in Italia su Sky Sport e sarà disponibile in streaming su NOW.
- Partita: Perugia-Pineto
- Competizione: Serie C, Girone B
- Data: domenica 6 settembre 2026
- Orario: 21:00
- Stadio: Stadio Renato Curi
- Diretta TV: Sky Sport, Sky Sport 254
- Streaming: NOW
- Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù
Qui PerugiaIl Perugia torna al Curi con quattro punti raccolti nelle prime due giornate, ma soprattutto con una squadra che ha già mostrato di saper reagire a contesti differenti. Dopo il successo di misura sull’Ostiamare, deciso da Canotto, il Grifo ha strappato un 2-2 sul campo della Vis Pesaro in una gara più aperta e ricca di episodi, trovando la rete con Quirini e Sabbatani. Il rendimento offensivo ha quindi già prodotto segnali concreti, anche se la sfida interna contro il Pineto rappresenta un passaggio diverso: davanti al proprio pubblico, la formazione di Lorenzo Farneti è chiamata a trasformare il buon avvio in una prestazione capace di dare maggiore continuità al percorso intrapreso.
Qui PinetoDall’altra parte, il Pineto di Ivan Tisci arriva al Curi ancora senza sconfitte in campionato, ma anche senza aver trovato il primo gol e la prima vittoria. Gli abruzzesi hanno aperto il torneo con due pareggi per 0-0, prima a Latina e poi in casa contro il Livorno, mantenendo la porta inviolata in entrambe le occasioni. Il dato racconta una squadra difficile da scardinare, ma le due gare hanno avuto anche un elemento in comune tutt’altro che secondario: il Pineto le ha concluse in inferiorità numerica, prima per l’espulsione di Scheffer e poi per quella di Delle Monache, entrambe maturate nel finale. Al Curi, dunque, il confronto parte da due esigenze precise: il Perugia vuole dare peso ai propri quattro punti con una vittoria casalinga, mentre il Pineto cerca di aggiungere concretezza alla solidità difensiva già evidenziata nelle prime uscite.
Probabili formazioni di Perugia-Pineto
PERUGIA (3-5-2): Zelezny; Megelaitis, Riccardi, Tozzuolo; Quirini, Carriero, Langella, Kabashi, Cavallini; Sabbatani, Cortesi. Allenatore: Stefano Aimo Diana.
PINETO (3-4-1-2): Tonti; Ienco, Alessandretti, Frare; Pistillo, Nebuloso, Guadagni, Germinario, Pellegrino; Forte, Vigliotti. Allenatore: Enzo Barilari.
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