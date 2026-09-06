Pescara-Ravenna, terza giornata del Girone B di Serie C: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis.
Da una parte, dunque, c'è un Pescara che deve trasformare la delusione di Forlì in una risposta concreta; dall'altra un Ravenna che vuole capire quanto le prime indicazioni positive possano pesare anche contro una delle squadre più attese del campionato. Prima del calcio d’inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI PESCARA-RAVENNA. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.
Dove vedere Pescara-Ravenna in diretta TV e streaming
Pescara-Ravenna sarà trasmessa in diretta TV da Sky Sport, con il calcio d'inizio previsto per domenica 6 settembre alle ore 18:00. Per l'incontro dello Stadio Adriatico è indicato Sky Sport come canali dedicati alla diretta. La partita potrà essere seguita anche in streaming su NOW, consentendo agli abbonati di assistere all'incontro attraverso i dispositivi compatibili con il servizio. Prima del calcio d'inizio è comunque consigliabile verificare il palinsesto aggiornato e l'eventuale numerazione definitiva del canale.
Un'ulteriore possibilità è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare la Serie C e cercare Livorno-Atalanta U23 tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.
Come accedere allo streaming di Pescara-RavennaPer cercare Pescara-Ravenna nel palinsesto live è necessario:
- scegliere l'operatore;
- accedere al proprio account oppure completare la registrazione;
- aprire la sezione dedicata agli eventi live;
- selezionare il calcio e la Serie C;
- cercare Pescara-Ravenna tra le partite di sabato 5 settembre;
- verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.
Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.
Pescara-Ravenna: data, orario e informazioni sulla partita
La sfida si giocherà domenica 6 settembre 2026 allo stadio Adriatico di Pescara. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 18:00. La partita sarà trasmessa in Italia su Sky Sport e sarà disponibile in streaming su NOW.
- Partita: Pescara-Ravenna
- Competizione: Serie C, Girone B
- Data: domenica 6 settembre 2026
- Orario: 18:00
- Stadio: Stadio Adriatico
- Diretta TV: Sky Sport
- Streaming: NOW
- Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù
Qui PescaraIl Pescara arriva alla sfida con il bisogno immediato di dare una risposta dopo il pesante 6-3 incassato sul campo del Forlì. Il risultato del Morgagni ha messo in evidenza diverse fragilità della squadra di Buscè, soprattutto nella gestione dei momenti in cui la partita si è aperta, e ha lasciato il Delfino con la necessità di ritrovare equilibrio prima ancora che punti. A complicare il quadro ci sono anche diverse assenze: Altare, Letizia, Pellacani per squalifica, Merola, Eletu e Cangiano non saranno disponibili, mentre Fiorillo dovrebbe essere preservato dopo la botta rimediata in allenamento. In porta toccherà quindi a Ujkaj, mentre davanti l'attesa è tutta per Parigi, indicato per una maglia da titolare al centro dell'attacco insieme a Vitali e D’Ausilio. Per il Pescara, dunque, non si tratta soltanto di cancellare il risultato di Forlì: la gara contro il Ravenna rappresenta soprattutto l'occasione per capire quanto rapidamente la squadra sappia correggere ciò che non ha funzionato.
Qui RavennaIl Ravenna, invece, si presenta all'Adriatico con una situazione più convincente sul piano dei risultati, ma con qualche interrogativo legato alla condizione di alcuni uomini. La squadra di Mandorlini ha raccolto un punto contro la Reggiana all'esordio e poi ha superato il Latina per 3-1, prima di aggiungere anche il successo in Coppa contro il Forlì. Un percorso che ha già dato sostanza alle ambizioni dei giallorossi, chiamati però ora a misurarsi con una trasferta che può modificare gli equilibri della partita fin dalle scelte iniziali. Esposito è squalificato, Donati e Vinicius sono indisponibili, mentre restano da valutare Lonardi e Falbo. Proprio la situazione di Lonardi potrebbe incidere sull'assetto: il centrocampista è candidato alla regia, ma in caso di forfait Viola potrebbe arretrare in quella posizione, con Tenkorang e Duca chiamati a completare il centrocampo. Alle spalle di Rabbi e Fischnaller dovrebbe invece muoversi Casiraghi, uno degli elementi da osservare nel nuovo assetto offensivo. Il Ravenna arriva quindi a Pescara con maggiore continuità alle spalle, ma anche con la necessità di verificare quanto il rendimento delle prime uscite possa essere confermato in una partita dal peso specifico differente.
Probabili formazioni di Pescara-RavennaPESCARA (4-3-3): Ujkaj; Donati, Nardin, Capellini, Motta; Valzania, Guccione, Erradi; Vitali, Parigi, D’Ausilio. Allenatore: Antonio Buscè
RAVENNA (4-3-1-2): Venturi; Da Pozzo, Zaro, Bianconi, Bani; Tenkorang, Lonardi, Duca; Casiraghi; Rabbi, Fischnaller. Allenatore: Andrea Mandorlini.
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