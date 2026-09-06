Pescara e Ravenna, due squadre che arrivano all'appuntamento con esigenze differenti ma con la stessa necessità di dare continuità al proprio percorso. Gli abruzzesi sono chiamati a reagire dopo il rocambolesco 6-3 incassato contro il Forlì, mentre i giallorossi si presentano all'Adriatico dopo un avvio più solido, con il pareggio contro la Reggiana e il successo sul Latina già messi in archivio. VEDI PESCARA-RAVENNA IN DIRETTA STREAMING SU BET365 Il terzo turno del Girone B mette di fronte, due squadre che arrivano all'appuntamento con esigenze differenti ma con la stessa necessità di dare continuità al proprio percorso. Gli abruzzesi sono chiamati a reagire dopo il rocambolesco 6-3 incassato contro il Forlì, mentre i giallorossi si presentano all'Adriatico dopo un avvio più solido, con il pareggio contro la Reggiana e il successo sul Latina già messi in archivio.

Da una parte, dunque, c'è un Pescara che deve trasformare la delusione di Forlì in una risposta concreta; dall'altra un Ravenna che vuole capire quanto le prime indicazioni positive possano pesare anche contro una delle squadre più attese del campionato. Prima del calcio d’inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI PESCARA-RAVENNA. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.

Dove vedere Pescara-Ravenna in diretta TV e streaming

Pescara-Ravenna sarà trasmessa in diretta TV da Sky Sport, con il calcio d'inizio previsto per domenica 6 settembre alle ore 18:00. Per l'incontro dello Stadio Adriatico è indicato Sky Sport come canali dedicati alla diretta. La partita potrà essere seguita anche in streaming su NOW, consentendo agli abbonati di assistere all'incontro attraverso i dispositivi compatibili con il servizio. Prima del calcio d'inizio è comunque consigliabile verificare il palinsesto aggiornato e l'eventuale numerazione definitiva del canale.

Un'ulteriore possibilità è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare la Serie C e cercare Livorno-Atalanta U23 tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Pescara-Ravenna

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Pescara-Ravenna tra le partite di sabato 5 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Per cercarenel palinsesto live è necessario:

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Pescara-Ravenna: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà domenica 6 settembre 2026 allo stadio Adriatico di Pescara. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 18:00. La partita sarà trasmessa in Italia su Sky Sport e sarà disponibile in streaming su NOW.

Partita: Pescara-Ravenna

Competizione: Serie C, Girone B

Serie C, Girone B Data: domenica 6 settembre 2026

domenica 6 settembre 2026 Orario: 18:00

18:00 Stadio: Stadio Adriatico

Stadio Adriatico Diretta TV: Sky Sport

Sky Sport Streaming: NOW

NOW Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Qui Pescara

Qui Ravenna

Probabili formazioni di Pescara-Ravenna

Ilarriva alla sfida con il bisogno immediato di dare una risposta dopo il pesante 6-3 incassato sul campo del Forlì. Il risultato del Morgagni ha messo in evidenza diverse fragilità della squadra di, soprattutto nella gestione dei momenti in cui la partita si è aperta, e ha lasciato il Delfino con la necessità di ritrovare equilibrio prima ancora che punti. A complicare il quadro ci sono anche diverse assenze:per squalifica,non saranno disponibili, mentredovrebbe essere preservato dopo la botta rimediata in allenamento. In porta toccherà quindi a, mentre davanti l'attesa è tutta per, indicato per una maglia da titolare al centro dell'attacco insieme a. Per il, dunque, non si tratta soltanto di cancellare il risultato di Forlì: la gara contro il Ravenna rappresenta soprattutto l'occasione per capire quanto rapidamente la squadra sappia correggere ciò che non ha funzionato.Il, invece, si presenta all'Adriatico con una situazione più convincente sul piano dei risultati, ma con qualche interrogativo legato alla condizione di alcuni uomini. La squadra diha raccolto un punto contro la Reggiana all'esordio e poi ha superato il Latina per 3-1, prima di aggiungere anche il successo in Coppa contro il Forlì. Un percorso che ha già dato sostanza alle ambizioni dei giallorossi, chiamati però ora a misurarsi con una trasferta che può modificare gli equilibri della partita fin dalle scelte iniziali.è squalificato,sono indisponibili, mentre restano da valutare. Proprio la situazione dipotrebbe incidere sull'assetto: il centrocampista è candidato alla regia, ma in caso di forfaitpotrebbe arretrare in quella posizione, conchiamati a completare il centrocampo. Alle spalle didovrebbe invece muoversi, uno degli elementi da osservare nel nuovo assetto offensivo. Ilarriva quindi a Pescara con maggiore continuità alle spalle, ma anche con la necessità di verificare quanto il rendimento delle prime uscite possa essere confermato in una partita dal peso specifico differente.: Ujkaj; Donati, Nardin, Capellini, Motta; Valzania, Guccione, Erradi; Vitali, Parigi, D’Ausilio.: Antonio Buscè

RAVENNA (4-3-1-2): Venturi; Da Pozzo, Zaro, Bianconi, Bani; Tenkorang, Lonardi, Duca; Casiraghi; Rabbi, Fischnaller. Allenatore: Andrea Mandorlini.