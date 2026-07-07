Il cammino europeo di Petrocub ed Egnatia Rrogozhine prende il via con una sfida che si preannuncia equilibrata e ricca di interesse. Le due formazioni si affronteranno martedì 8 luglio 2026 allo Stadionul CPTF, nel turno preliminare di Champions League, con l'obiettivo di conquistare un risultato positivo in vista del prosieguo della competizione.

Entrambe le squadre arrivano all'appuntamento forti di un rendimento convincente nelle ultime settimane, elemento che lascia immaginare una gara aperta e combattuta sin dai primi minuti.

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Il momento delle due squadre

La formazione moldava si presenta all'esordio europeo dopo aver raccolto quattro vittorie nelle ultime sei partite disputate, un dato che conferma il buon momento attraversato dalla squadra. Particolarmente significativo è il rendimento casalingo: il Petrocub ha infatti vinto tutte le ultime tre gare giocate davanti ai propri tifosi, facendo registrare una percentuale di successi del 100%. Un fattore che potrebbe rivelarsi determinante in una competizione nella quale sfruttare il fattore campo rappresenta spesso un vantaggio importante.

Anche la formazione albanese arriva alla sfida con numeri incoraggianti. L'Egnatia Rrogozhine ha infatti conquistato il 67% delle vittorie nelle ultime sei uscite ufficiali, dimostrando continuità di rendimento e una buona solidità complessiva. Sul piano offensivo, inoltre, la squadra ha evidenziato un ottimo stato di forma, realizzando almeno due reti in ciascuna delle ultime tre partite disputate. Un dato che testimonia l'efficacia del reparto avanzato e la capacità di creare occasioni con regolarità.

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