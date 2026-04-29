Una gara che può chiudere tutto o riaprire qualche spiraglio: Philadelphia 76ers-Boston Celtics, in programma venerdì 1 maggio 2026 alle ore 02:00 italiane, arriva con una serie ormai indirizzata. Boston è avanti 3-1 e ha il match point. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI PHILADELPHIA 76ERS-BOSTON CELTICS SU BET365

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Il momento delle due squadre

si trova in una situazione complicata ma non senza armi.continua a produrre, ma è spesso costretto a fare tutto da solo.prova a dare ritmo e punti, mentreaggiunge soluzioni offensive, ma manca continuità collettiva. Il problema principale dei Sixers è difensivo: concedono troppo e non riescono a contenere il flusso offensivo dei Celtics. E quando la partita si apre, fanno fatica a restare agganciati.

I Celtics stanno dando una sensazione chiara: controllo totale. Non solo nel risultato, ma nel modo in cui stanno gestendo la serie. La differenza si è vista soprattutto nell’ultima gara, dove Boston ha dominato senza lasciare spazio a reazioni. Il dato più importante non è il punteggio, ma la qualità dei possessi: ritmo alto quando serve, gestione quando conviene. Jayson Tatum è il fulcro di tutto, non solo come realizzatore ma come creatore. Accanto a lui, Jaylen Brown dà continuità offensiva, mentre giocatori come Derrick White e Pritchard stanno facendo la differenza sugli equilibri. Boston è una squadra che non ha bisogno di forzare: costruisce, aspetta e colpisce.

I probabili quintetti base di Philadelphia-Boston Celtics

Philadelphia si affida a Embiid come riferimento centrale, con Maxey e George a creare dal palleggio.

Boston costruisce attorno a Tatum e Brown, con esterni capaci di allargare il campo e mantenere alto il livello offensivo.

Philadelphia 76ers: Maxey, Paul George, Oubre Jr., Embiid, Edgecombe

Boston Celtics: Tatum, Brown, White, Hauser, Queta.

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