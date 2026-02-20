Pianese-Guidonia: come vedere la gara gratis in streaming

Pianese e Guidonia Montecelio si affrontano il 20 febbraio 2026 alle ore 20:30 in Serie C

Stefano Sorce 20 febbraio - 02:33

Serve una svolta, ma l’ostacolo è tutt’altro che semplice. Pianese-Guidonia Montecelio si gioca venerdì 20 febbraio 2026 alle ore 20:30, in una sfida che pesa molto nella corsa playoff del Girone C di Serie C. La Pianese vuole consolidare la propria posizione nelle zone alte, mentre il Guidonia è chiamato a reagire dopo un periodo negativo che ha compromesso la sua classifica.

Vuoi vedere Pianese-Guidonia in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Pianese-Guidonia sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Pianese-Guidonia in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento della Pianese — La squadra allenata da Birindelli occupa il 6° posto e arriva a questa partita con buone sensazioni. Tre vittorie nelle ultime cinque gare confermano un gruppo in crescita, capace di gestire i momenti decisivi e di mantenere continuità nei risultati. Il fattore campo rappresenta un vantaggio importante, soprattutto per una squadra che sa interpretare bene le partite equilibrate. L’obiettivo è chiaro: restare agganciati alla zona playoff e avvicinare ulteriormente le posizioni più alte.

Il momento del Guidonia Montecelio — Il Guidonia vive invece una fase complicata. La squadra è scivolata all’11° posto e non vince da cinque partite, mostrando difficoltà sia in fase offensiva che nella gestione difensiva. In trasferta il rendimento è stato particolarmente deludente, con una squadra che fatica a mantenere equilibrio e a concretizzare le occasioni create. Serve una reazione immediata per non perdere contatto con la zona playoff.

Vuoi vedere Pianese-Guidonia in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match FPianese-Guidonia sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA