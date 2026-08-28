La seconda giornata del Girone B di Serie C 2026/27 propone subito un confronto interessante tra Pianese e Vado. La partita si giocherà venerdì 28 agosto 2026 alle ore 21:00 allo stadio Comunale di Piancastagnaio, dove i toscani faranno il loro esordio casalingo stagionale. Le due formazioni arrivano all'appuntamento con sensazioni completamente differenti: la Pianese deve reagire alla sconfitta dell'esordio contro il Campobasso, mentre il Vado vuole sfruttare l'entusiasmo generato dalla vittoria ottenuta nella prima giornata contro l'Atalanta U23. VEDI PIANESE-VADO IN DIRETTA STREAMING SU BET365

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Pianese-Vado: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Pianese-Vado

Pianese-Vado Competizione: Serie C

Serie C Data: venerdì 28 agosto 2026

venerdì 28 agosto 2026 Orario: 21:00

21:00 Stadio: Comunale

Comunale Streaming verificato: Bet365, Vincitù, Lottomatica e Goldbet

La sfida si giocherà venerdì 28 agosto 2026 allo Stadio Comunale di Piancastagnaio. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 21:00 italiane.

La Pianese dispone del vantaggio del fattore campo e avrà fortissime motivazioni dopo la sconfitta dell'esordio, ma il momento psicologico sembra sorridere maggiormente al Vado.

Pianese, il ritorno a Piancastagnaio per cancellare il primo ko

L'inizio di campionato non è stato quello immaginato dalla Pianese. La formazione bianconera ha perso 2-0 sul campo del Campobasso, tornando dalla trasferta molisana senza punti e soprattutto senza essere riuscita a concretizzare la reazione mostrata nel corso della partita. Il risultato non racconta però completamente la prestazione dei toscani. Dopo essere andata in difficoltà, la Pianese ha provato ad aumentare il proprio peso offensivo e nel secondo tempo ha cercato con maggiore insistenza di rientrare nell'incontro. È mancata soprattutto la capacità di trasformare il possesso e la pressione in occasioni realmente decisive.

Contro il Vado sarà necessario migliorare proprio sotto questo aspetto. Giocare al Comunale può permettere alla Pianese di assumere maggiormente l'iniziativa, ma servirà contemporaneamente una maggiore attenzione nelle transizioni difensive. Le ultime uscite hanno infatti evidenziato qualche difficoltà di troppo nella gestione della fase senza pallone. Concedere spazi a un Vado galvanizzato dal successo della prima giornata potrebbe diventare particolarmente pericoloso.

Vado, entusiasmo dopo un debutto da ricordare

Il ritorno del Vado in Serie C ha regalato immediatamente una grande soddisfazione. Dopo una lunghissima assenza dalla categoria, i rossoblù hanno cominciato il nuovo campionato battendo 2-0 l'Atalanta U23, conquistando tre punti che hanno inevitabilmente aumentato entusiasmo e fiducia. Il risultato della prima giornata assume un valore ancora maggiore considerando il percorso della formazione ligure. Dopo la promozione dalla Serie D, una delle principali incognite riguardava proprio l'adattamento a un campionato più competitivo e tatticamente impegnativo.

Il Vado ha mostrato organizzazione, capacità di sfruttare le occasioni e soprattutto una buona solidità difensiva. Adesso arriva un test differente: giocare lontano da casa contro una Pianese desiderosa di reagire permetterà di capire quanto la squadra possa essere competitiva anche quando non è nelle condizioni ideali per imporre il proprio gioco. Gli ospiti potrebbero inoltre beneficiare dello sviluppo tattico della partita. La Pianese avrà probabilmente maggiore necessità di assumersi rischi e il Vado potrebbe trovare spazi interessanti da attaccare soprattutto con recuperi del pallone e verticalizzazioni rapide.

Le probabili formazioni di Pianese-Vado

La Pianese di Andrea Zanchetta dovrebbe presentarsi con il 3-4-2-1 e affidare la porta a Pezzolato. Il terzetto difensivo sarà composto da Masetti, Pintus e Chesti, mentre sulle corsie agiranno Vigiani e Morelli, con Casalino e Colombo chiamati a garantire equilibrio e costruzione nella zona centrale del campo. Alle spalle dell'unica punta Bellini dovrebbero trovare spazio Tirelli e Ianesi, incaricati di muoversi tra le linee e accompagnare la fase offensiva.

Anche il Vado di Matteo Pastorino dovrebbe partire dal 3-4-2-1. Sala sarà il riferimento tra i pali, con il reparto arretrato formato da Dellepiane, Saltarelli e Simonetta. A centrocampo spazio a Vita, Lazzarini, Piana e De Rinaldis, mentre Di Munno e Saiani dovrebbero muoversi alle spalle di Lionetti, riferimento più avanzato della formazione ligure.

Pianese: (3-4-2-1): Pezzolato; Masetti, Pintus, Chesti; Vigiani, Casalino, Colombo, Morelli; Tirelli, Ianesi; Bellini. Allenatore: Andrea Zanchetta

Vado: (3-4-2-1): Sala; Dellepiane, Saltarelli, Simonetta, Vita, Lazzarini, Piana, De Rinaldis, Di Munno, Saiani, Lionetti. Allenatore: Matteo Pastorino