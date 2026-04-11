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Picerno-Cosenza Streaming e Diretta Tv: dove vedere la Serie C LIVE

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Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino Redattore 

La trasferta del Cosenza sul campo del Picerno rappresenta uno snodo importante nella fase finale del campionato di Serie C. I rossoblù arrivano a questa sfida con un obiettivo chiaro: difendere il terzo posto dagli assalti delle inseguitrici, in particolare di una Casertana in grande crescita nel girone di ritorno.

Il Picerno è invece pienamente coinvolto nella lotta per la salvezza e arriva all’appuntamento con rinnovata fiducia, soprattutto dopo la vittoria di prestigio ottenuta sul campo del Catania. Un risultato che ha dato slancio a una squadra capace di raccogliere punti anche nei momenti più complicati, confermando una certa solidità soprattutto nelle gare più combattute. Guarda ora Picerno-Cosenza GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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    Cosenza (4-3-2-1): Pompei; Moretti, Dametto, Caporale, Ciotti; Contiliano, Florenzi, Garritano; Cannavò, Emmausso; Beretta. Allenatore: Antonio Buscè

    Picerno (4-2-3-1): Marcone; Gemignani, Bellodi, Bassoli, Rillo; Franco, Bianchi; Kanoutè, Pugliese, Esposito; Abreu. Allenatore: Claudio De Luca.

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