Picerno-Cosenza Streaming e Diretta Tv: dove vedere la Serie C LIVE

Il Picerno è invece pienamente coinvolto nella lotta per la salvezza e arriva all’appuntamento con rinnovata fiducia, soprattutto dopo la vittoria di prestigio ottenuta sul campo del Catania . Un risultato che ha dato slancio a una squadra capace di raccogliere punti anche nei momenti più complicati, confermando una certa solidità soprattutto nelle gare più combattute. Guarda ora Picerno-Cosenza GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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