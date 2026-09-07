Il campo dell’AZ Picerno apre le porte a una sfida importante tra AZ Picerno e Inter II, due squadre che arrivano alla terza giornata del Girone C di Serie C con ambizioni differenti ma entrambe intenzionate a consolidare la propria posizione in classifica. Il Picerno occupa attualmente il secondo posto con 6 punti, grazie a due vittorie consecutive, mentre l’Inter II è sesta con 4 punti, frutto di una vittoria e un pareggio. La gara rappresenta quindi un appuntamento significativo per entrambe le formazioni. VEDI PICERNO-INTER IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

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Come seguire lo streaming di AZ Picerno-Inter II

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AZ Picerno-Inter II: data, orario e informazioni sulla partita

Il confronto tra Picerno e Inter II mette di fronte due squadre che hanno iniziato positivamente il campionato. I padroni di casa sono ancora a punteggio pieno, mentre i nerazzurri hanno raccolto 4 punti nelle prime due giornate.

Partita: AZ Picerno-Inter II

AZ Picerno-Inter II Competizione: Serie C Girone C

Serie C Girone C Giornata: 3ª giornata

3ª giornata Data: 7 settembre 2026

7 settembre 2026 Orario: 21:00

21:00 Stadio: campo dell’AZ Picerno

campo dell’AZ Picerno Città: Picerno

Picerno Streaming: Bet365 e Vincitù

L’AZ Picerno si presenta all’appuntamento al secondo posto con 6 punti, dopo aver conquistato due vittorie nelle prime due giornate. La formazione allenata da Claudio De Luca ha segnato 5 gol e ne ha subiti appena 2, mostrando un buon equilibrio tra fase offensiva e organizzazione difensiva. Il rendimento casalingo rappresenta inoltre un punto di forza, considerando la vittoria già ottenuta tra le mura amiche.

L’Inter II occupa invece il sesto posto con 4 punti. La squadra guidata da Stefano Vecchi ha raccolto una vittoria e un pareggio e arriva alla sfida con l’obiettivo di dare continuità al proprio percorso. Il rendimento recente evidenzia però qualche difficoltà, con una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite.

Il momento dell’AZ Picerno

L’AZ Picerno ha iniziato il campionato nel migliore dei modi, conquistando 6 punti nelle prime due giornate. Due vittorie consecutive hanno proiettato la squadra di Claudio De Luca al secondo posto del Girone C, confermando le ambizioni di una formazione che vuole mantenersi nelle zone alte della classifica.

Uno degli aspetti più positivi riguarda il rendimento complessivo della squadra. Il Picerno ha realizzato cinque reti e ne ha subite soltanto due, mostrando una buona capacità di trovare la via del gol senza perdere equilibrio in fase difensiva.

Il fattore campo può rappresentare un ulteriore elemento a favore dei padroni di casa. Dopo aver già conquistato una vittoria interna, il Picerno punta a sfruttare nuovamente il proprio terreno di gioco per mantenere l’imbattibilità e continuare la propria corsa nelle zone alte della classifica.

Il momento dell’Inter II

L’Inter II arriva alla sfida con 4 punti conquistati nelle prime due giornate e con una posizione di classifica comunque positiva. La squadra di Stefano Vecchi ha ottenuto una vittoria e un pareggio, dimostrando di poter competere in questo avvio di campionato.

Il rendimento delle ultime cinque partite, con una vittoria, un pareggio e tre sconfitte, evidenzia però la necessità di trovare maggiore continuità. La trasferta sul campo del Picerno rappresenta dunque un test importante per verificare la capacità della formazione nerazzurra di confrontarsi con una delle squadre più in forma del Girone C.

L’Inter II dovrà puntare sulla propria resilienza e cercare di limitare la pericolosità offensiva dei padroni di casa. Un risultato positivo permetterebbe alla squadra di Vecchi di rimanere agganciata alle posizioni di vertice e di dare ulteriore valore al buon avvio di stagione.