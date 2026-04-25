La sfida tra AZ Picerno e Sorrento Calcio, in programma domenica 26 aprile 2026 alle ore 18:00, assume grande rilevanza nel quadro della Serie C Girone C, trattandosi di uno scontro diretto tra due squadre impegnate nella lotta per la permanenza e per una migliore posizione di classifica. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI PICERNO-SORRENTO SU BET365

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Il momento delle due squadre

Il Picerno si presenta a questo appuntamento al 14° posto con 39 punti, frutto di 9 vittorie, 12 pareggi e 16 sconfitte, con 43 reti realizzate e 55 subite. Il rendimento interno non è stato particolarmente brillante: tra le mura amiche sono arrivati 4 successi, 9 pareggi e 5 sconfitte, segnale di una squadra spesso solida ma poco incisiva nel capitalizzare le occasioni.

Il Sorrento, subito dietro in classifica al 16° posto con 38 punti, ha raccolto 9 vittorie, 11 pareggi e 17 sconfitte, con lo stesso numero di gol subiti del Picerno (55) e 39 reti segnate. Il cammino esterno è stato particolarmente complicato, con 4 vittorie, 2 pareggi e ben 12 sconfitte, evidenziando una certa fragilità lontano dal proprio stadio.

L’ultimo precedente tra le due squadre si è concluso in equilibrio con un 1-1, mentre il rendimento recente mostra un andamento simile: nelle ultime cinque gare il Picerno ha ottenuto 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, mentre il Sorrento ha raccolto 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte.

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