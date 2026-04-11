Pineto-Torres Streaming e Diretta Tv: dove vedere la Serie C LIVE

Pineto-Torres, match valido il 36° turno: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 11 aprile - 07:55

La sfida tra Pineto e Torres, in programma per la 36ª giornata del Girone B di Serie C, mette di fronte due squadre con obiettivi ben distinti ma entrambe ancora in piena corsa per raggiungerli. Gli abruzzesi, stabilmente in zona playoff, vogliono consolidare la propria posizione in vista del rush finale, mentre i rossoblù si giocano punti fondamentali per chiudere definitivamente il discorso salvezza. Guarda ora Pineto-Torres GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Pineto — Il Pineto arriva a questo appuntamento con una classifica solida, frutto di un percorso complessivamente positivo che lo ha mantenuto nelle posizioni di vertice per buona parte della stagione. Tuttavia, nelle ultime settimane si è notata una certa discontinuità nei risultati, con diverse battute d’arresto che hanno evidenziato qualche difficoltà, soprattutto sotto il profilo offensivo.

La squadra ha perso alcuni riferimenti importanti davanti e, nonostante un sistema di gioco ben strutturato, fatica a trovare continuità in zona gol. In casa resta comunque una formazione pericolosa, capace di gestire i ritmi e di rendersi compatta quando necessario.

Qui Torres — La Torres, invece, si presenta a questa trasferta con un obiettivo molto chiaro: raccogliere i punti che servono per mettere al sicuro la permanenza in categoria. Il rendimento recente dei sardi è stato nel complesso positivo, con una buona capacità di fare risultato e una certa solidità nei numeri, sia in fase realizzativa che difensiva.

La squadra ha dimostrato di saper essere concreta e organizzata, riuscendo spesso a limitare gli avversari e a sfruttare al meglio le occasioni create. Nonostante la posizione in classifica resti delicata, l’inerzia delle ultime prestazioni lascia intravedere una squadra in crescita, pronta a giocarsi le proprie carte anche in un contesto complicato come quello di questa trasferta.

Pineto-Torres, probabili formazioni — Pineto (3-5-2): Tonti; Villa, Ingrosso, De Santis; Hadziosmanovic, Germinario, Lombardi, Amadio, Borsoi; Gambale, Volpicelli. Allenatore: Ivan Tisci

Torres (3-4-1-2): Zaccagno; Idda, Antonelli, Dametto; Zecca, Mastinu, Giorico, Liviero; Scotto; Diakite, Fischnaller. Allenatore: Alfonso Greco