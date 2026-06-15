Il torneo ATP del Queen’s Club di Londra apre la propria settimana con una sfida intrigante tra Jack Pinnington Jones e Denis Shapovalov, due giocatori alla ricerca di risposte importanti sull’erba in vista dell’estate britannica. Il giovane tennista di casa avrà l'opportunità di misurarsi con un avversario di grande esperienza e talento, in un contesto prestigioso che potrebbe rappresentare una svolta significativa per la sua crescita. Dall'altra parte della rete, il canadese punta a ritrovare continuità dopo una stagione caratterizzata da risultati altalenanti, facendo leva sulle qualità che in passato lo hanno reso uno dei giocatori più pericolosi sulle superfici veloci. L'erba londinese potrebbe offrire condizioni favorevoli a entrambi. Pinnington Jones proverà a sfruttare l'entusiasmo del pubblico e la conoscenza della superficie per mettere pressione a un avversario più quotato, mentre Shapovalov cercherà di imporre il proprio tennis offensivo fatto di accelerazioni e soluzioni spettacolari. Nonostante il differente ranking, il momento non particolarmente brillante di entrambi lascia aperto ogni scenario, alimentando l'attesa per un confronto che si preannuncia equilibrato e potenzialmente combattuto fino agli ultimi punti. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Pinnington-Shapovalov: dove vedere il Queen's ATP in TV e in Streaming

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