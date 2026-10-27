Il Pisa riceve il Palermo nel turno infrasettimanale di Serie B. Le piattaforme per seguire la partita ed il momento delle squadre
Per Filippo Inzaghi sarà un ritorno speciale: Pisa-Palermo lo riporta all’Arena da avversario dopo la promozione conquistata sulla panchina nerazzurra. Mercoledì 28 ottobre 2026 alle 19:00, nella nona giornata di Serie B, il tecnico arriva con una capolista che ha raccolto ventidue punti nelle prime otto partite. Ad aspettarlo c’è un Pisa deciso a ridurre le distanze dalle posizioni di vertice. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
La squadra di Paolo Bianco riparte dall’1-1 contro il Verona, raggiunto grazie al contributo dalla panchina di Marras. Il Palermo, invece, ha superato anche la Carrarese, confermando la continuità che lo ha portato in testa alla classifica. Otto punti separano le due formazioni, ma il confronto dell’Arena offre ai padroni di casa l’occasione di misurarsi direttamente con la prima della classe. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.
Pisa-Palermo in diretta: dove vedere la partitaPisa-Palermo sarà trasmessa su DAZN e LaB Channel, con calcio d’inizio alle 19:00 di mercoledì 28 ottobre. Il canale della Lega Serie B è disponibile in abbonamento attraverso Amazon Prime Video e OneFootball. Gli utenti DAZN potranno accedere alla diretta dal sito o dall’applicazione, con un piano che comprenda la competizione. Su Prime Video sarà invece necessario attivare LaB Channel, aggiuntivo rispetto al solo abbonamento Amazon Prime. La visione sul televisore sarà possibile attraverso le applicazioni e i dispositivi compatibili. La partita potrà essere seguita anche in streaming da computer, smartphone e tablet.
Pisa, il dubbio Tramoni accompagna la preparazioneIl pareggio di Verona ha permesso al Pisa di raggiungere quattordici punti, mantenendo il contatto con le prime posizioni. I nerazzurri hanno dovuto inseguire dopo il vantaggio dell’Hellas, trovando con Marras la giocata necessaria per evitare la sconfitta. L’incertezza principale riguarda Matteo Tramoni, fermato da un problema muscolare prima della trasferta al Bentegodi. La sua eventuale assenza toglierebbe a Bianco una soluzione importante nella creazione delle occasioni, rendendo ancora più prezioso il contributo degli altri giocatori offensivi. Il turno ravvicinato potrebbe riportare Leone al centro della manovra e Leris sulla corsia. Davanti, Pittarello è candidato a partire dall’inizio, con il compito di dare profondità e presenza in area.
Palermo, Inzaghi difende il primato senza abbassare l’attenzioneIl successo sulla Carrarese, firmato da Johnsen e Vavassori, ha aggiunto un’altra vittoria al percorso del Palermo. I ventidue punti conquistati raccontano una partenza di grande continuità, che rende i rosanero il riferimento del campionato in questa fase. La trasferta di Pisa richiederà però una prestazione attenta. Il calendario lascia poco spazio al recupero e Inzaghi dovrà valutare quanto intervenire sulla formazione senza compromettere gli equilibri costruiti. Hernani rappresenta una possibile alternativa a centrocampo, mentre nel reparto avanzato Vavassori e Johnsen sono candidati a mantenere il posto. Al centro dell’attacco resta Pohjanpalo, riferimento per concludere l’azione e favorire gli inserimenti dei compagni.
La chiave tattica: Palumbo tra le linee, il Pisa cerca ampiezzaIl Palermo potrebbe cercare Palumbo nello spazio tra il centrocampo e la difesa nerazzurra. Per Leone e Correia sarà importante coordinare le uscite, evitando che il trequartista possa ricevere liberamente e collegarsi con Pohjanpalo. Il Pisa proverà invece a sfruttare la spinta di Zanon e Leris, cercando di allargare lo schieramento ospite. I movimenti di Moreo e Rao possono offrire appoggi interni e aiutare Pittarello a non rimanere isolato contro i centrali rosanero. La gestione delle corsie avrà un peso anche in fase difensiva. Se gli esterni del Pisa saranno costretti ad abbassarsi da Pierozzi e Augello, i nerazzurri rischieranno di perdere terreno. Se riusciranno invece a recuperare palla e ripartire con precisione, potranno attaccare gli spazi lasciati dai terzini del Palermo.
Le probabili formazioni: Pittarello davanti, Pohjanpalo guida i rosaneroIl Pisa dovrebbe schierarsi con il 3-4-2-1, affidando la porta a Confente. La difesa sarà composta da Calabresi, Primasso e Angori. Zanon e Leris agiranno sulle corsie, con Leone e Correia nella coppia centrale. In attesa di conoscere le condizioni di Tramoni, Moreo e Rao sono candidati a sostenere Pittarello, mentre Marras offre un’alternativa sulla trequarti.
Il Palermo dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1. Davanti a Perin, spazio a Pierozzi, Bani, Ceccaroni e Augello. Segre e Ranocchia formeranno la coppia di centrocampo, mentre Vavassori, Palumbo e Johnsen agiranno alle spalle di Pohjanpalo.
PISA (3-4-2-1): Confente; Calabresi, Primasso, Angori; Zanon, Leone, Correia, Leris; Moreo, Rao; Pittarello. Allenatore: Paolo Bianco.
PALERMO (4-2-3-1): Perin; Pierozzi, Bani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Vavassori, Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo. Allenatore: Filippo Inzaghi.
Pisa-Palermo: orario e piattaforme della diretta
- Competizione: Serie B, 9ª giornata
- Data: mercoledì 28 ottobre 2026
- Orario: 19:00
- Stadio: Arena Garibaldi–Romeo Anconetani, Pisa
- Diretta TV: app DAZN e LaB Channel sui dispositivi compatibili
- Streaming: DAZN; LaB Channel su Prime Video e OneFootball
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