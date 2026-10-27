Per Filippo Inzaghi sarà un ritorno speciale: Pisa-Palermo lo riporta all’Arena da avversario dopo la promozione conquistata sulla panchina nerazzurra. Mercoledì 28 ottobre 2026 alle 19:00, nella nona giornata di Serie B, il tecnico arriva con una capolista che ha raccolto ventidue punti nelle prime otto partite. Ad aspettarlo c’è un Pisa deciso a ridurre le distanze dalle posizioni di vertice. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La squadra di Paolo Bianco riparte dall’1-1 contro il Verona, raggiunto grazie al contributo dalla panchina di Marras. Il Palermo, invece, ha superato anche la Carrarese, confermando la continuità che lo ha portato in testa alla classifica. Otto punti separano le due formazioni, ma il confronto dell’Arena offre ai padroni di casa l’occasione di misurarsi direttamente con la prima della classe. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Pisa-Palermo in diretta: dove vedere la partita

Pisa, il dubbio Tramoni accompagna la preparazione

, con calcio d’inizio alle. Il canale della Lega Serie B è disponibile in abbonamento attraverso. Gli utenti DAZN potranno accedere alla diretta dal sito o dall’applicazione, con un piano che comprenda la competizione. Su Prime Video sarà invece necessario attivare LaB Channel, aggiuntivo rispetto al solo abbonamento Amazon Prime. La visione sul televisore sarà possibile attraverso le applicazioni e i dispositivi compatibili. La partita potrà essere seguita anche in streaming da computer, smartphone e tablet.Il pareggio diha permesso al Pisa di raggiungere quattordici punti, mantenendo il contatto con le prime posizioni. I nerazzurri hanno dovuto inseguire dopo il vantaggio dell’Hellas, trovando conla giocata necessaria per evitare la sconfitta. L’incertezza principale riguarda, fermato da un problema muscolare prima della trasferta al Bentegodi. La sua eventuale assenza toglierebbe a Bianco una soluzione importante nella creazione delle occasioni, rendendo ancora più prezioso il contributo degli altri giocatori offensivi. Il turno ravvicinato potrebbe riportareal centro della manovra esulla corsia. Davanti,è candidato a partire dall’inizio, con il compito di dare profondità e presenza in area.

PISA, ITALIA - 17 AGOSTO: Tommaso Marras del Pisa Sporting Club segna un gol durante la partita di Coppa Italia tra Pisa SC ed Empoli FC all'Arena Garibaldi il 17 agosto 2026 a Pisa, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Palermo, Inzaghi difende il primato senza abbassare l’attenzione

La chiave tattica: Palumbo tra le linee, il Pisa cerca ampiezza

Il successo sulla, firmato da, ha aggiunto un’altra vittoria al percorso del Palermo. I ventidue punti conquistati raccontano una partenza di grande continuità, che rende i rosanero il riferimento del campionato in questa fase. La trasferta dirichiederà però una prestazione attenta. Il calendario lascia poco spazio al recupero e Inzaghi dovrà valutare quanto intervenire sulla formazione senza compromettere gli equilibri costruiti.rappresenta una possibile alternativa a centrocampo, mentre nel reparto avanzatosono candidati a mantenere il posto. Al centro dell’attacco resta, riferimento per concludere l’azione e favorire gli inserimenti dei compagni.Ilpotrebbe cercarenello spazio tra il centrocampo e la difesa nerazzurra. Persarà importante coordinare le uscite, evitando che il trequartista possa ricevere liberamente e collegarsi con Pohjanpalo. Ilproverà invece a sfruttare la spinta di, cercando di allargare lo schieramento ospite. I movimenti dipossono offrire appoggi interni e aiutare Pittarello a non rimanere isolato contro i centrali rosanero. La gestione delle corsie avrà un peso anche in fase difensiva. Se gli esterni del Pisa saranno costretti ad abbassarsi da, i nerazzurri rischieranno di perdere terreno. Se riusciranno invece a recuperare palla e ripartire con precisione, potranno attaccare gli spazi lasciati dai terzini del Palermo.

PALERMO, ITALIA - 17 AGOSTO: Dominic Vavassori del Palermo festeggia con i compagni dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita del primo turno di Coppa Italia tra Palermo FC e US Lecce allo Stadio Renzo Barbera il 17 agosto 2026 a Palermo, Italia. (Foto di Tullio M. Puglia/Getty Images)

Le probabili formazioni: Pittarello davanti, Pohjanpalo guida i rosanero

Ildovrebbe schierarsi con il, affidando la porta a. La difesa sarà composta daagiranno sulle corsie, connella coppia centrale. In attesa di conoscere le condizioni di Tramoni,sono candidati a sostenere, mentre Marras offre un’alternativa sulla trequarti.

Il Palermo dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1. Davanti a Perin, spazio a Pierozzi, Bani, Ceccaroni e Augello. Segre e Ranocchia formeranno la coppia di centrocampo, mentre Vavassori, Palumbo e Johnsen agiranno alle spalle di Pohjanpalo.

PISA (3-4-2-1): Confente; Calabresi, Primasso, Angori; Zanon, Leone, Correia, Leris; Moreo, Rao; Pittarello. Allenatore: Paolo Bianco.

PALERMO (4-2-3-1): Perin; Pierozzi, Bani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Vavassori, Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Pisa-Palermo: orario e piattaforme della diretta