derbyderbyderby streaming Pistoia-Fortitudo, basket Serie A2: dove vederla, streaming gratis e diretta TV

BASKET IN STREAMING

Pistoia-Fortitudo, basket Serie A2: dove vederla, streaming gratis e diretta TV

Pistoia-Fortitudo, basket Serie A2: dove vederla, streaming gratis e diretta TV - immagine 1
Segui Pistoia-Fortitudo streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di Serie A2
Redazione Derby Derby Derby

Domenica 2 novembre alle ore 20,45 Pistoia e Fortitudo Bologna si scontrano per la nona giornata del campionato di Serie A2 di basket. Il match del PalaCarrara vede di fronte la quinta e la nona in classifica.

Guarda Pistoia-Fortitudo GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Pistoia-Fortitudo in diretta TV e streaming gratis

—  

Pistoia-Fortitudo disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta Serie A2. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

Palinsesto Bet365
Palinsesto Bet365

La registrazione e l’attivazione del conto Bet365 è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Pistoia-Fortitudo in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

  • Registrati o accedi al tuo conto Bet365;

  • Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

  • Cerca Pistoia-Fortitudo nella sezione Live Streaming.

    • Pistoia-Fortitudo, come stanno le due squadre?

    —  

    Dopo 8 giornate Pistoia è nona in classifica con 4 vittorie e altrettante sconfitte. La squadra arriva da due ko di fila, ultimo dei quali nel turno infrasettimanale 82-73 in trasferta contro Pesaro. Due punti in più in classifica per la Fortitudo che a differenza dei rivali arriva da due W consecutive e dal comodo 85-60 interno del midweek in casa contro Torino. Pistoia e Fortitudo non si affrontano dal marzo 2023 quando i toscani vinsero all'overtime.

    I probabili quintetti di partenza di Pistoia-Fortitudo

    —  

    Pistoia parte con Alessandrini playmaker, Johnson guardia, Knight e Saccaggi ali con Zanotti centro. La Fortitudo dovrebbe rispondere con Fantinelli play, Guaiana guardia, Moore e Sarto ali con Sorokas centro.

    PISTOIA - Alessandrini, Johnson, Knight, Saccaggi, Zanotti. All. Della Rosa.

    FORTITUDO BOLOGNA - Fantinelli, Guaiana, Moore, Sarto, Sorokas. All. Caja

    Non perdere l’occasione di seguire Pistoia-Fortitudo in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie A2 italiana di basket. Non perderti nemmeno un canestro di Pistoia-Fortitudo in streaming live gratis su Bet365!

    Leggi anche
    Benevento-Sorrento live: streaming gratis e diretta TV del match di Serie C
    NFL, New York Giants-San Francisco 49ers: diretta tv e streaming live del match

    © RIPRODUZIONE RISERVATA