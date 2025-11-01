Segui Pistoia-Fortitudo streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di Serie A2

Domenica 2 novembre alle ore 20,45 Pistoia e Fortitudo Bologna si scontrano per la nona giornata del campionato di Serie A2 di basket. Il match del PalaCarrara vede di fronte la quinta e la nona in classifica.

Pistoia-Fortitudo disponibile in diretta streaming gratis su Bet365 , la piattaforma che trasmette live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta Serie A2 . La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato , con un deposito minimo di 5 euro , consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365 , ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

La registrazione e l’attivazione del conto Bet365 è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Pistoia-Fortitudo in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Pistoia-Fortitudo, come stanno le due squadre?

Dopo 8 giornate Pistoia è nona in classifica con 4 vittorie e altrettante sconfitte. La squadra arriva da due ko di fila, ultimo dei quali nel turno infrasettimanale 82-73 in trasferta contro Pesaro. Due punti in più in classifica per la Fortitudo che a differenza dei rivali arriva da due W consecutive e dal comodo 85-60 interno del midweek in casa contro Torino. Pistoia e Fortitudo non si affrontano dal marzo 2023 quando i toscani vinsero all'overtime.