Domenica 2 novembre alle ore 20,45 Pistoia e Fortitudo Bologna si scontrano per la nona giornata del campionato di Serie A2 di basket. Il match del PalaCarrara vede di fronte la quinta e la nona in classifica.
Pistoia-Fortitudo, come stanno le due squadre?—
Dopo 8 giornate Pistoia è nona in classifica con 4 vittorie e altrettante sconfitte. La squadra arriva da due ko di fila, ultimo dei quali nel turno infrasettimanale 82-73 in trasferta contro Pesaro. Due punti in più in classifica per la Fortitudo che a differenza dei rivali arriva da due W consecutive e dal comodo 85-60 interno del midweek in casa contro Torino. Pistoia e Fortitudo non si affrontano dal marzo 2023 quando i toscani vinsero all'overtime.
I probabili quintetti di partenza di Pistoia-Fortitudo—
Pistoia parte con Alessandrini playmaker, Johnson guardia, Knight e Saccaggi ali con Zanotti centro. La Fortitudo dovrebbe rispondere con Fantinelli play, Guaiana guardia, Moore e Sarto ali con Sorokas centro.
PISTOIA - Alessandrini, Johnson, Knight, Saccaggi, Zanotti. All. Della Rosa.
FORTITUDO BOLOGNA - Fantinelli, Guaiana, Moore, Sarto, Sorokas. All. Caja
