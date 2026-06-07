La sfida di tennis tra Renata Pohankova e Clara Tauson è valida per i sedicesimi di finale del torneo e si gioca lunedì 8 giugno alle ore 10:00. Un match che mette di fronte una giovane promessa del tennis internazionale e una giocatrice già affermata nel circuito WTA, con in palio un posto negli ottavi di finale. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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La Pohankova arriva a questo appuntamento con entusiasmo e la voglia di mettersi in mostra contro un’avversaria di livello superiore. La slovacca proverà a giocare senza pressione, sfruttando ogni occasione per sorprendere.

La Tauson, invece, parte con i favori del pronostico grazie alla maggiore esperienza e alla qualità del suo tennis. La danese cercherà di imporre fin da subito il proprio ritmo con colpi potenti e aggressivi.

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Il momento delle due tenniste

Pohankova cercherà di sfruttare entusiasmo e spensieratezza per mettere in difficoltà la favorita.

Tauson proverà invece a imporre potenza e qualità tecnica per indirizzare rapidamente la partita.

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