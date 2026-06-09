Analisi del momento delle due squadre, probabili formazioni e dove seguire il match in streaming
A Campinas il margine d'errore inizia a ridursi. Ponte Preta e Cuiabá si ritrovano davanti a una partita che potrebbe indirizzare il cammino delle prossime settimane, soprattutto per una squadra di casa chiamata a reagire dopo un avvio di stagione molto al di sotto delle aspettative. L'appuntamento è fissato per la mezzanotte italiana tra martedì 9 e mercoledì 10 giugno all'Estádio Moisés Lucarelli. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI PONTE PRETA-CUIABA' CLICCA SU BET365.
IL MATCH TRA PONTE PRETA-CUIABA' SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA
Dove guardare Ponte Preta-Cuiabà, in diretta TV e in streaming gratuito
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La classifica racconta una realtà complicata per la Ponte Preta. Soltanto otto punti conquistati nelle prime undici giornate e una difesa che ha già incassato venti reti rappresentano numeri che spiegano la posizione occupata nelle zone basse della graduatoria. Il pareggio senza reti contro il Botafogo SP ha almeno interrotto una serie negativa, ma la necessità di tornare alla vittoria resta evidente.Il Cuiabá si presenta invece con uno scenario differente. Pur non brillando particolarmente sotto il profilo offensivo, la formazione ospite ha costruito la propria classifica grazie a una notevole solidità difensiva. Appena cinque gol subiti in undici partite rappresentano uno dei migliori dati del campionato e spiegano perché il club continui a rimanere in corsa per le posizioni più importanti.
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