A Campinas il margine d'errore inizia a ridursi. Ponte Preta e Cuiabá si ritrovano davanti a una partita che potrebbe indirizzare il cammino delle prossime settimane, soprattutto per una squadra di casa chiamata a reagire dopo un avvio di stagione molto al di sotto delle aspettative. L'appuntamento è fissato per la mezzanotte italiana tra martedì 9 e mercoledì 10 giugno all'Estádio Moisés Lucarelli. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI PONTE PRETA-CUIABA' CLICCA SU BET365.

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