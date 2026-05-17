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La Serie B brasiliana propone una delicata sfida salvezza tra Ponte Preta-Londrina, in programma nella notte tra lunedì 18 maggio e martedì 19 maggio a mezzanotte. I padroni di casa sono diciottesimi con 7 punti, mentre il Londrina occupa il diciannovesimo posto a quota 5: una gara che mette in palio punti pesantissimi nella parte bassa della classifica.
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Il momento delle due squadreLa Ponte Preta arriva a questo appuntamento con la necessità di interrompere un momento complicato e conquistare punti fondamentali davanti ai propri tifosi. La squadra di casa proverà a sfruttare il fattore campo per uscire dalla zona calda della classifica.
Il Londrina, ancora più indietro in graduatoria, è chiamato a una prova di carattere per rilanciarsi. Gli ospiti cercheranno una gara attenta dal punto di vista difensivo, puntando sulle ripartenze e sugli episodi.
Le probabili formazioni di Ponte Preta-LondrinaLe formazioni ufficiali verranno annunciate poco prima del calcio d’inizio. Ci si attende una sfida molto intensa e combattuta, con entrambe le squadre consapevoli dell’importanza del risultato nella corsa salvezza.
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