Domenica 26 aprile 2026, alle ore 14:30, andrà in scena una sfida determinante valida per la 38ª giornata del Girone B di Serie C, che metterà di fronte Pontedera e Livorno, due squadre con obiettivi differenti in questa fase conclusiva del campionato. Il Pontedera, padrone di casa, vive un momento complicato: occupa infatti il 19° posto con appena 20 punti, ottenuti grazie a 3 vittorie, 11 pareggi e 21 sconfitte. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI AREZZO-TORRES SU BET365

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Il momento delle due squadre

Anche il rendimento interno evidenzia difficoltà, con 2 successi, 6 pareggi e 9 ko, segnale di una certa fragilità tra le mura amiche.Di contro, il Livorno si presenta all’appuntamento in una posizione più tranquilla, essendo 11° con 40 punti, frutto di 11 vittorie, 7 pareggi e 17 sconfitte. Nonostante una classifica migliore, la squadra ha incontrato diverse difficoltà in trasferta, dove ha raccolto soltanto 3 vittorie, 3 pareggi e ben 11 sconfitte. Entrambe le formazioni, dunque, hanno bisogno di fare punti per centrare i rispettivi obiettivi stagionali, rendendo la gara particolarmente combattuta.

L’ultimo precedente tra le due squadre si è concluso con un pareggio per 2-2, confermando il grande equilibrio che spesso caratterizza questo confronto. Anche lo storico recente lo dimostra: nelle ultime cinque sfide si contano una vittoria per il Pontedera, tre pareggi e una per il Livorno, a testimonianza di una rivalità equilibrata e sempre aperta.

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