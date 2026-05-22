Il Celtic batte gli Hearts e vince il titolo: l'invasione di campo dopo il gol di Osmand

La MLS propone la sfida tra Portland-San José, in programma nella notte tra sabato 23 maggio e domenica 24 maggio alle ore 03:30 italiane. Una gara importante nella Western Conference, con il Portland che cerca punti davanti al proprio pubblico e il San José che punta a migliorare la propria posizione in classifica. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO INTERNAZIONALE IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

Il

prova a sfruttare il fattore campo per ritrovare continuità e risultati, puntando su intensità e gioco sulle fasce.

Il San José Earthquakes arriva con l’obiettivo di essere più solido difensivamente e più efficace nelle transizioni offensive.

Le probabili formazioni di Portland-San José

Ci si attende una partita aperta e giocata su ritmi medio-alti, con occasioni da entrambe le parti e grande attenzione agli episodi.

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