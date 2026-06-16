Debuttare bene è importante. Debuttare dominando può diventare un messaggio per tutto il Mondiale. Il Portogallo arriva all'appuntamento di mercoledì 17 giugno 2026 alle ore 19:00 con l'ambizione di presentarsi subito come una delle protagoniste della competizione, sfidando una Repubblica Democratica del Congo pronta a giocare senza pressioni e con il sogno di sorprendere.

Di seguito tutte le informazioni utili su dove vedere la partita in diretta tv e streaming, il momento delle due Nazionali, la situazione del girone e le probabili formazioni.

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Dove vedere Portogallo-Congo in diretta TV e streaming ufficiale

Per quanto riguarda Portogallo-Congo, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Dazn e in streaming ufficiale su Dazn. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti. Questa e la risposta principale da dare all'utente, perche chi arriva sull'articolo vuole prima di tutto sapere dove vedere esattamente quella partita.

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Il momento del Portogallo

L'entusiasmo attorno alla selezione di Roberto Martinez è altissimo. La rosa può contare su campioni affermati e giovani già protagonisti ai massimi livelli europei. Nelle ultime uscite il Portogallo ha mostrato una buona condizione generale, ottenendo quattro vittorie nelle cinque amichevoli più recenti e pareggiando solamente contro il Messico. A centrocampo la qualità è enorme grazie a giocatori come Vitinha, Joao Neves e Bruno Fernandes, mentre davanti l'esperienza di Cristiano Ronaldo continua a rappresentare un riferimento importante.

Il momento della RD Congo

La nazionale africana arriva al Mondiale con il ruolo di outsider e con la voglia di sorprendere. La squadra dispone di elementi interessanti che militano nei principali campionati europei, come Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe e Bakambu, ma sulla carta il divario tecnico rispetto al Portogallo appare evidente. Per la RD Congo sarà fondamentale restare compatta e cercare di sfruttare eventuali spazi concessi dai lusitani nelle ripartenze.

Situazione del girone

Nel Gruppo K i riflettori sono puntati soprattutto sul duello tra Portogallo e Colombia, le due nazionali che partono con le maggiori credenziali per conquistare gli ottavi di finale. L'Uzbekistan sogna invece di ritagliarsi il ruolo di sorpresa del raggruppamento, mentre la Repubblica Democratica del Congo è chiamata a ribaltare pronostici che la vedono sfavorita. Per Cristiano Ronaldo e compagni il debutto rappresenta già un'occasione importante: partire con tre punti significherebbe mettere immediatamente pressione alle rivali e avvicinare l'obiettivo qualificazione.

Le probabili formazioni di Portogallo-Congo

Roberto Martinez dovrebbe affidarsi al collaudato 4-3-3, puntando su un mix di esperienza e qualità tecnica. In porta spazio a Diogo Costa, protetto dalla coppia centrale formata da Ruben Dias e Gonçalo Inacio. Sulle corsie laterali agiranno Joao Cancelo e Nuno Mendes, due giocatori capaci di garantire spinta costante e superiorità numerica. In mezzo al campo il motore della squadra sarà composto da Joao Neves, Vitinha e Bruno Fernandes, chiamati a dettare tempi e ritmo della manovra. Davanti nessun dubbio sulla presenza di Cristiano Ronaldo al centro dell'attacco, supportato dalla fantasia di Bernardo Silva e dalla velocità di Pedro Neto.

La Repubblica Democratica del Congo dovrebbe rispondere con un 4-1-4-1 molto compatto, pensato per limitare il palleggio lusitano e ripartire negli spazi. Tra i pali ci sarà Mpasi-Nzau, mentre la linea difensiva vedrà protagonisti Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba e Masuaku. Davanti alla difesa agirà Moutoussamy con il compito di schermare Bruno Fernandes e Vitinha. Sulle fasce saranno fondamentali le accelerazioni di Elia e Mbuku, mentre in attacco il peso offensivo ricadrà sull'esperienza di Bakambu.

Portogallo (4-3-3): Costa; Cancelo, Dias, Inacio, Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva.

RD Congo (4-1-4-1): Mpasi-Nzau; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku; Moutoussamy; Elia, Sadiki, Pickel, Mbuku; Bakambu.

Cosa aspettarsi dalla partita

Il copione sembra abbastanza chiaro: Portogallo padrone del possesso e della costruzione del gioco, RD Congo pronta ad abbassarsi e difendere con molti uomini dietro la linea della palla. La chiave potrebbe essere la velocità con cui i lusitani riusciranno a muovere il pallone tra le linee. Se Bruno Fernandes e Bernardo Silva troveranno spazi, il match potrebbe indirizzarsi rapidamente verso la squadra di Martinez. Gli africani, invece, dovranno restare compatti e sfruttare ogni ripartenza per mettere pressione a una difesa portoghese che nelle ultime uscite ha mostrato qualche disattenzione.

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